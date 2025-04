Mówi o korzyściach ze wspierania Ukrainy przez USA. Kim jest Elaine McCusker?

Rozmowy w Londynie miały być kluczowe dla zakończenia wojny w Ukrainie, ale Marco Rubio odwołał swój udział Źródło: Maciej Woroch/Fakty TVN

Według Elaine McCusker brak amerykańskiej pomocy dla Ukrainy kosztowałby USA wielokrotnie więcej niż udzielenie konkretnego wsparcia. Analityczka i wysokiej rangi urzędniczka w pierwszej administracji Donalda Trumpa udzieliła wywiadu dla TVN24+. Kim jest?

Elaine McCusker opublikowała na łamach "Foreign Affairs" analizę dotyczącą amerykańskiego wsparcia dla Kijowa. W artykule "Cena rosyjskiego zwycięstwa w Ukrainie" opisała koszty, jakie ponieśliby Amerykanie, gdyby Rosja wygrała w tym konflikcie i zajęła całą Ukrainę. O swoich wyliczeniach opowiedziała w rozmowie z TVN24+.

Kim jest Elaine McCusker?

Elaine McCusker jest analityczką think tanku American Enterprise Institute (AEI). Zajmuje się głównie obronnością, wojskowością USA i bezpieczeństwem narodowym. Ukończyła studia z filozofii politycznej na Uniwersytecie w Dallas. Przez trzy lata pracowała w amerykańskiej Senackiej Komisji Sił Zbrojnych. Potem przez 13 lat pracowała w Departamencie Obrony USA, w tym m.in. w Centralnym Dowództwie USA i Biurze Podsekretarza Obrony.

W pierwszej kadencji Donalda Trumpa była ważną urzędniczką Pentagonu - najpierw zastępczynią, a potem pełniącą obowiązki podsekretarza obrony, od sierpnia 2017 do czerwca 2020 roku. Wówczas, jak pisały media, wyrażała obawy co do legalności wstrzymywania pomocy wojskowej dla Ukrainy przez administrację Trumpa. Politico informowało, że właśnie z tego powodu jej nominacja na podsekretarza obrony miała zostać cofnięta przez Biały Dom. 26 czerwca 2020 roku McCusker złożyła rezygnację ze stanowiska p.o. podsekretarza obrony.

W rozmowie z TVN24+, pytana o swoje wyliczenia w sprawie pomocy wojskowej dla Kijowa i o to, jakie kalkulacje stoją za wątpliwościami Donalda Trumpa w kwestii dalszego wspierania Ukrainy, odpowiada, że "prezydent Trump wydaje się najbardziej zainteresowany pokojem i zakończeniem tej wojny". - Finansowy koszt jest najpewniej częścią tego, ale kalkulacje są prawdopodobnie bardziej złożone niż oparte tylko na jednym aspekcie, i słusznie - mówi. Jej zdaniem należy "teraz utrzymać kurs na wspieranie Ukrainy i zachowanie pokoju w Europie", żeby być pewnym, że nie dojdzie do scenariusza, w którym zmniejszenie zaangażowania USA w Europie skończy się rozlewem krwi.