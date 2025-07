Jeden z najgroźniejszych przestępców deportowany do USA

Ekwador. Jose Adolfo Macias Villamar, znany jako "Fito", został deportowany do USA Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: "Fito" od 2011 roku odsiadywał 34-letni wyrok, ale w 2024 roku uciekł z więzienia. W czerwcu 2025 roku go schwytano.

Władze USA mają nadzieję, że zeznania gangstera pomogą w rozpoznaniu międzynarodowej sieci handlu narkotykami i bronią oraz w walce z potężnym kartelem Sinaloa.

Rząd Ekwadoru deportował do Stanów Zjednoczonych barona narkotykowego, 46-letniego Jose Adolfo Maciasa Villamara o pseudonimie "Fito". W niedzielę został on przetransportowany z więzienia o zaostrzonym rygorze w mieście Guayaquil na lotnisko, gdzie przekazano go w ręce amerykańskie. Na zdjęciach udostępnionych przez ekwadorskie władze widać, że Macias ma na sobie hełm, kamizelkę kuloodporną, a odprowadzający go strażnicy są ciężko uzbrojeni.

Samolot odleciał do USA po godz. 14 czasu lokalnego. W poniedziałek Macias ma pojawić się w sądzie na Brooklynie. Zapowiedział już, że nie przyzna się do żadnego z zarzucanych mu czynów. W kwietniu tego roku został uznany winnym siedmiu zarzutom handlu narkotykami i bronią.

Kim jest "Fito"?

Od co najmniej 2020 roku Macias przewodził potężnej organizacji przestępczej Los Choneros, jednej z najgroźniejszych na półkuli zachodniej, którą Amerykanie oskarżają o transport i dystrybucję kokainy z Ekwadoru do innych państw. Los Choneros należy do potężnego kartelu narkotykowego Sinaloa. "Fito" kierował działalnością gangu zza krat.

"Fito" od 2011 roku odsiadywał 34-letni wyrok za zabójstwo i przemyt narkotyków w więzieniu w Guayaquil. W styczniu 2024 roku uciekł jednak z zakładu karnego. Wywołało to wówczas falę przemocy w kraju i zamieszek w więzieniach, a prezydent Ekwadoru Daniel Noboa zarządził stan wyjątkowy.

"Fito" ukrywał się ponad rok. Został schwytany dopiero miesiąc temu - służby odnalazły go w podziemnym bunkrze przy rezydencji w prowincji Manabi. Nie była to jego pierwsza ucieczka - udało mu się uciec z więzienia także w 2013 roku. Wtedy przebywał na wolności przez kilka miesięcy, zanim został schwytany.

"Fito" podejrzewany jest również o zlecenie zabójstwa kandydata na prezydenta Fernando Villavicencio w 2023 roku.

Dlaczego "Fito" został deportowany do USA?

Władze USA liczą na to, że zeznania Maciasa pomogą w rozpoznaniu międzynarodowej sieci handlu narkotykami i bronią oraz w walce z kartelem Sinaloa. Ścigały go także m.in. za liczne morderstwa. Jego ujęcie, według władz amerykańskich i ekwadorskich, może mieć kluczowe znaczenie dla prowadzonych przez oba kraje operacji wywiadowczych i policyjnych przeciwko kartelowi Sinaloa w wielu krajach Ameryki Łacińskiej.

Ekwadorska policja zatrzymała również dwóch synów Maciasa, należących do tej samej organizacji przestępczej, Joaquina Guzmana Lopeza i Ovidio Guzmana.

