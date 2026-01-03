"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

Europol szacuje, że nawet 90 procent treści dostępnych w sieci w 2026 roku może być już generowane syntetycznie

Nikogo nie zdziwi, że tekst o zagrożeniach w sferze dezinformacji i fake newsów w 2026 roku zaczniemy od sztucznej inteligencji. Już w 2025 roku narzędzia AI radykalnie zmieniły zasady gry. Wykorzystujące je ośrodki wpływu w Polsce miniony rok zakończyły wręcz z przytupem. Mowa o tiktokowym profilu Prawilne_Polki, gdzie można było oglądać młode kobiety otwarcie opowiadające się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Rzekome patriotki były wytworem AI, którą tym razem wykorzystano do promowania narracji o możliwym polexicie - ta z końcem roku bardzo się bowiem nasiliła.

Wprawdzie kontro Prawilne_Polki już usunięto, polskie Ministerstwo Cyfryzacji domaga się reakcji Komisji Europejskiej na tę zorganizowaną kampanię dezinformacyjną, a KE już to nawet zapowiedziała - jednak nie łudźmy się: w 2026 roku będzie tylko gorzej.

Oczywiście, wyjście Polski z Unii Europejskiej pod wpływem jakichś dezinformacyjnych filmów brzmi niczym grafomańskie political fiction, ale czy na pewno? Doktor Andrzej Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego przypomina, że jeszcze dwa lata temu takim samym political fiction wydawało się to, że skutkiem dezinformacji może być na przykład odwołanie wyborów. A potem podczas wyborów prezydenckich w Rumunii wynik anulowano ze względu na... kampanię na TikToku.

- Musimy więc się oswoić z tym, że niewyobrażalne w dezinformacji może się po prostu dziać - ostrzega ekspert. Co na przykład? Oto pięć zagrożeń, których należy być świadomym w tym roku.