Świat

Eksplozje w stolicach Indii i Pakistanu "w momencie narastających napięć"

Pakistan. Miejsce wybuchu w Islamabadzie
Skutki eksplozji w Nowym Delhi
Ostatnie wybuchy bombowe w stolicach Indii i Pakistanu mogą wywołać kolejny wzrost napięcia między zwaśnionymi krajami - zwraca uwagę "New York Times". W Islamabadzie i Delhi zginęło ponad 20 osób. W środę parlament Pakistanu poszerzył uprawnienia armii kosztem Sądu Najwyższego.

W poniedziałek w eksplozji w pobliżu jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych stolicy Indii - Czerwonego Fortu - zginęło co najmniej dziewięć osób, a dzień później wybuch w Islamabadzie spowodował śmierć co najmniej 12 ludzi. "New York Times" pisze, że w obu miastach były to najbardziej krwawe zamachy od ponad 10 lat. Władze Indii poinformowały w środę, że kwalifikują poniedziałkową eksplozję jako "akt terroryzmu".

"NYT" zastrzegł, że oficjalnie nie ma żadnych świadectw, które pozwalałyby łączyć oba zdarzenia, ale - jak zauważyła amerykańska gazeta - "miały miejsce w momencie narastających napięć między rywalizującymi krajami Azji Południowej, które dysponują bronią nuklearną, zaledwie kilka miesięcy po krótkim, ale intensywnym konflikcie zbrojnym między nimi".

Indie. W eksplozji zginęło co najmniej dziewięć osób
Indie. W eksplozji zginęło co najmniej dziewięć osób
Źródło: RAJAT GUPTA/PAP/EPA

"NYT" przypomina też, że od czasu wymiany ognia między państwami w maju tego roku, "kanały komunikacji i dyplomacji między Islamabadem i Delhi znalazły są na najniższym od lat poziomie".

"Napięcia pozostają duże"

Dziennik odnotował, że dodatkowo sytuację w regionie komplikuje ostatnie napięcie między Pakistanem i Afganistanem. W ostatnich miesiącach wzdłuż granicy między obu państwami, która ma ponad 2,6 tysiąca kilometrów, dochodziło do licznych incydentów zbrojnych.

Pierwsza część rokowań między Islamabadem i Kabulem, w których pośredniczy Turcja, doprowadziła do zawieszenia broni, ale nie przyniosła trwałego rozstrzygnięcia. Władze w Ankarze mają w tym tygodniu spróbować podjąć dalsze negocjacje.

Pakistan. Miejsce wybuchu w Islamabadzie
Pakistan. Miejsce wybuchu w Islamabadzie
Źródło: SOHAIL SHAHZAD/EPA/PAP

Poproszona o komentarz do ostatnich wydarzeń była ambasador Pakistanu w USA i przy ONZ Maleeha Lodhi wyraziła opinię, że obecna sytuacja międzynarodowa nie sprzyja podejmowaniu działań militarnych jednego państwa wobec drugiego. "Napięcia pozostają duże, ale wątpię, by oba kraje stały na krawędzi czegoś złowieszczego" - powiedziała rozmówczyni "NYT".

Samochód zatrzymał się na czerwonym świetle. Wtedy doszło do eksplozji
Pakistan rozszerza uprawnienia armii

Parlament Pakistanu zatwierdził w środę poprawkę do konstytucji, która rozszerza uprawnienia dowódcy armii kosztem kompetencji Sądu Najwyższego. Debatę i głosowanie nowelizacji ustawy zasadniczej zbojkotowała opozycja.

Zgodnie z poprawkami dowódca armii Asim Munir zostanie awansowany na nowe stanowisko Szefa Sił Obronnych i formalnie obejmie też dowództwo nad marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi.

Inna istotna zmiana to przeniesienie rozstrzygnięć prawnych o zgodności z konstytucją z Sądu Najwyższego do nowego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, którego sędziowie będą mianowani przez rząd. Opozycyjni krytycy tych rozwiązań twierdzą, że w ich wyniku wojsko i rządząca koalicja skupią w swoich rękach całą władzę.

pc

pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SOHAIL SHAHZAD/EPA/PAP

IndiePakistanAfganistan
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica