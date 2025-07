Silna eksplozja w Rzymie. Są ranni

Eksplozja w punkcie dystrybucji paliwa w Rzymie

Jak relacjonują świadkowie, huk silnej eksplozji słychać było rano w całym Wiecznym Mieście. Nad miejscem wybuchu uniósł się słup ognia i dymu. Doszło do paniki wśród mieszkańców. Eksplozja uszkodziła kilka okolicznych budynków mieszkalnych.

Rannych zostało ponad 20 osób, w tym dziewięciu policjantów oraz strażak - donosi Reuters, powołując się na miejscowe władze.

Według szefa rzymskiej policji Roberto Massucciego, poza funkcjonariuszami służb ratunkowych obrażenia odniosło 16 cywilów, w tym kierownik stacji, ale nikt z rannych nie jest w stanie zagrażającym życiu. Służby medyczne przekazały, że pięć osób trafiło do szpitala z lekkimi poparzeniami i obrażeniami od rozbitego szkła.

"Wybuch na stacji paliw przy via dei Gordiani w rejonie Casilino. Zespoły straży pożarnej walczą z ogniem" - poinformowała rzymska straż pożarna we wpisie na X, opublikowanym o godzinie 9:30. Do wpisu dołączono nagranie z miejsca eksplozji.

❌#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 4, 2025 Rozwiń

Służby zamieściły wideo zarejestrowane ze śmigłowca straży pożarnej Drago 162, prowadzącego rekonesans nad obszarem wybuchu. "Pożar w pobliżu stacji paliw jest pod kontrolą, trwają działania gaśnicze" - czytamy we wpisie, opublikowanym po godzinie 11.

❌#Roma, ricognizione dell’elicottero dei #vigilidelfuoco, Drago 162, sull’area dell’#esplosione in zona Casilino. Sotto controllo l’#incendio nei luoghi vicini il distributore carburante, operazioni di spegnimento in corso [#4luglio 11] pic.twitter.com/JK32cfebFo — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 4, 2025 Rozwiń

Według lokalnych mediów strażacy i ratownicy medyczni byli na miejscu w momencie wybuchu, ponieważ przybyli tam wcześniej po tym, jak ciężarówka uderzyła w rurociąg stacji paliw. Pożar, do którego doszło w wyniku eksplozji rozprzestrzenił się na pobliski magazyn, a fala uderzeniowa uszkodziła okoliczne budynki - donosi Reuters..

Meloni śledzi sytuację, papież modli się za poszkodowanych

Premier Włoch Giorgia Meloni śledzi sytuację na bieżąco - podała jej kancelaria w oświadczeniu.

"Modlę się za osoby poszkodowane w eksplozji stacji paliw (…) położonej w sercu mojej diecezji. Z niepokojem śledzę rozwój tej tragicznej sytuacji" - napisał w mediach społecznościowych papież Leon XIV.

Casilino to dzielnica we wschodniej części Rzymu. To jedna z bardziej zaludnionych i wielokulturowych części włoskiej stolicy.