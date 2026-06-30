Świat Eksplozja w Monako. Są ranni Oprac. Adrian Wróbel |

Monako. Doszło do eksplozji pozostawionego na ulicy plecaka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Według źródła bliskiego sprawie, które rozmawiało z agencją AFP i potwierdziło informacje telewizji BFMTV, jednym z rannych jest Wadim Jermołajew, znany biznesmen pochodzący z Ukrainy.

Do eksplozji doszło na krótko przed godziną 21 na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w dzielnicy La Rousse - Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako. W jej wyniku oprócz mężczyzny ucierpiała też kobieta, według informacji władz Monako oraz miejscowej policji - oboje w sile wieku, a także prawdopodobnie związany z nimi 13-letni chłopiec.

Według lekarzy kobieta i mężczyzna są w stanie krytycznym, nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia. na razie jednak brak bliższych informacji na ten temat.

Szef monakijskiego rządu o ataku

Monarcha Monako książę Albert II Grimaldi opisał atak jako "potworne przestępstwo" i jako "szok dla całej monakijskiej społeczności".

Minister stanu (szef rządu) Monako Christophe Mirmand, cytowany przez telewizję BFMTV, przekazał, że oprócz trojga rannych, do szpitala trafiły jeszcze cztery inne osoby. "Nie zostały ranne, ale są wstrząśnięte eksplozją” - poinformował Mirmand.

"To prawdopodobnie atak" - cytuje szefa monakijskiego rządu AFP. Mirmand dodał, że według jego wiedzy "to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu".

Reuters cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, który przekazał, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym.

We wpisie na Facebooku rząd Monako poinformował, że na nagraniach z monitoringu "widać podejrzanego uciekającego w kierunku [miasta - red.] Beausoleil we Francji".

Kim jest Wadim Jermołajew?

Jermołajew to ukraiński biznesmen, działający m.in. w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 roku ukraińskie władze objęły go sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie.

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