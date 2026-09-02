Świat Wypadek autobusu w Egipcie. Nie żyje 21 osób

Nuweiba, Egipt - zdjęcie ilustracyjne. Pustynna autostrada nadmorska ze znakami ostrzegawczymi Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku autobusu doszło w środę nad ranem na drodze między miastami Dahab i Nuweiba w Synaju Południowym w Egipcie. Przyczyna wypadku pozostaje nieznana.

Początkowo egipskie Ministerstwo Zdrowia informowało, że w tragedii zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Przed godziną 11:00 czasu polskiego agencja Reuters podała, że jest już 21 ofiar śmiertelnych tego wypadku. Ciągle nie wiadomo, jakiej są narodowości.

Na miejsce zdarzenia skierowano 20 karetek pogotowia. W komunikacie w mediach społecznościowych egipskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zespoły medyczne z całą mocą pracują na miejscu, a sytuacja jest stale monitorowana.

Południowa część półwyspu Synaj jest popularnym celem turystycznym, zwłaszcza ze względu na nurkowanie w Morzu Czerwonym.

To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismailia zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.

Więcej informacji wkrótce.