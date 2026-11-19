Świat Dziennikarzom lecącym z Donaldem Trumpem zabrano telefony Oprac. Justyna Sochacka |

Donald Trump: to historyczny szczyt Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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O nadzwyczajnej procedurze uzasadnianej powodami bezpieczeństwa poinformowała grupa dziennikarzy towarzyszących prezydentowi w podróży. Według NBC News reporterom powiedziano o tym już po wejściu do samolotu.

Nie jest to rutynowa procedura, choć podobne środki zastosowano podczas wylotu Trumpa ze szczytu NATO w Ankarze. Wówczas dziennikarzom kazano zamknąć okna samolotu, podczas gdy prezydent potajemnie przesiadł się do innego prezydenckiego samolotu.

W obydwu przypadkach środki te dotyczyły samolotu podarowanego Trumpowi przez Katar, który - według doniesień - nie jest wyposażony w systemy obrony przed atakami, jak w podstawowym boeingu służącym jako Air Force One. Tak jak i wówczas, do zmian doszło po doniesieniach o planowanych przez Iran zamachach na amerykańskich urzędników.

Zmiana w planie podróży

Pierwotny plan podróży powrotnej prezydenta obejmował międzylądowanie w Anchorage na Alasce, jednak jeszcze przed startem z Shenzhen władze anulowały ograniczenia przestrzeni powietrznej nad Anchorage i nie wprowadziły nowych dla innego lotniska.

"To, plus zabranie telefonów komórkowych ze względów bezpieczeństwa, budzi podejrzenia, że AF1 może nie wracać prosto do domu" - komentowała na X dziennikarka Fox News Jacqui Heinrich, szefowa Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu.

This plus pool phones being taken for security reasons raising suspicion AF1 may not be heading straight home … phones were not taken after Beijing departure in May https://t.co/5fjdmJXUNR — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) November 19, 2026 Rozwiń

Podczas pierwszej części podróży prezydenta z Waszyngtonu do Manili również zrezygnowano z planowanego międzylądowania w Anchorage na rzecz Fairbanks (również na Alasce) z uwagi na pogodę.

Według danych portalu Flightradar prezydencki samolot jest na kursie do USA.

Sam prezydent już w trakcie lotu zamieścił kilka wpisów na swoim portalu społecznościowym, między innymi o ustawie dotyczącej rolnictwa, sukcesach sportowych córki zaprzyjaźnionego z nim znanego golfisty i o wypadku samochodowym spowodowanym przez nielegalnego imigranta.