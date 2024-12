Park Narodowy Wulkanów Hawai'i zwraca się do odwiedzających z prośbą o zachowanie ostrożności. W czwartek jego władze wystosowały specjalne ostrzeżenie w związku z wydarzeniami, jakie dzień wcześniej rozegrały się w pobliżu wulkanu Kilauea. Podziwiająca jego rozbłyski lawy rodzina na moment straciła z oczu dziecko i nieomal doszło do tragedii.

Władze parku przestrzegają odwiedzających

Strażnicy apelują do odwiedzających o ostrożność i poszanowanie obowiązujących w parkach zasad. "Parki narodowe to nie place zabaw" - przestrzegają i podkreślają, że "ci, którzy lekceważą ostrzeżenia, ignorują znaki, tracą z oczu bliskich i przechodzą do zamkniętych dla odwiedzających części parku, robią to, wiele ryzykując". Wyrażają też nadzieję, że nagłośnienie historii z ubiegłego tygodnia pomoże "zapobiec przyszłym tragediom".