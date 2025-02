Dyskusje o Ukrainie, atak nożownika, minął termin ultimatum

1. Zapowiedź rozmów pokojowych w Arabii Saudyjskiej

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz oraz specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff udadzą się do Arabii Saudyjskiej, aby rozpocząć rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją - poinformował członek Partii Republikańskiej Michael McCaul, na którego powołuje się Reuters.

2. Rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji

W sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Jak przekazał Departament Stanu, szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił gotowość prezydenta Donalda Trumpa do znalezienia rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Komunikat po rozmowie wydał też rosyjski MSZ.

3. Kolejny dzień dyskusji w Monachium

Sobota upłynęła pod znakiem licznych dyskusji podczas trwającej do niedzieli Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

W jednym z paneli brał udział między innymi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. - Nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy to Rosja Władimira Putina - powiedział. - Naszym planem powinno być utrzymanie kursu: kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy - podkreślił. Ocenił również, że telefon prezydenta USA Donalda Trumpa do rosyjskiego przywódcy był błędem.

Przebywający w Monachium generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji, powiedział, że Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Generał Kellogg: czy nam się to podoba czy nie, z przeciwnikami też trzeba rozmawiać

4. Atak nożownika w Austrii

5. Minął termin ultimatum w sprawie izraelskich zakładników

W sobotę minął termin ultimatum w sprawie uwolnienia przez Hamas izraelskich zakładników. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że chociaż uwolniono trzy osoby, to jednak nie wypuszczono wszystkich porwanych. Przekazał, że w tej sytuacji to Izrael będzie musiał zdecydować, jak dalej postępować z Hamasem, a USA poprą każdą decyzję tego państwa. Wcześniej Trump zapowiadał, że jeśli Hamas nie wypuści do soboty wszystkich izraelskich zakładników, "rozpęta się piekło".