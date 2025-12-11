Logo strona główna
Świat

Duński wywiad: to zmieniłoby cały układ sił w Europie

Donald Trump junior po przybyciu do Nuuk na Grenlandii
USA naciskają na Danię w sprawie Grenlandii. Kopenhaga nie ma zamiaru poddawać się presji
Źródło: Monika Krajewska/Fakty TVN
"USA wykorzystują swoją siłę ekonomiczną i technologiczną jako narzędzie, również wobec sojuszników i partnerów" - oceniła duńska Służba Wywiadu Wojskowego.

Duńska Służba Wywiadu Wojskowego (FE) w opublikowanym w środę corocznym raporcie podkreśliła, że "coraz silniejsze skupienie się Stanów Zjednoczonych na regionie Pacyfiku rodzi niepewność co do roli tego kraju jako głównego gwaranta bezpieczeństwa w Europie". Zwrócono uwagę, że "USA wykorzystują obecnie swoją siłę ekonomiczną i technologiczną jako narzędzie, również wobec sojuszników i partnerów".

Napięcie wokół Grenlandii

Stosunki dyplomatyczne między Danią a USA pogorszyły się w ostatnim roku po wypowiedziach amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o konieczności zajęcia Grenlandii, zależnej od rządu w Kopenhadze.

W raporcie służby FE ostrzegły przed narastającą rywalizacją w Arktyce między USA, Rosją i Chinami. Według autorów opracowania zwiększa to ryzyko działalności szpiegowskiej, w tym cybernetycznej, a także prób wywierania wpływu na duńskie terytoria na północnym Atlantyku, Grenlandię i Wyspy Owcze.

Donald Trump junior po przybyciu do Nuuk na Grenlandii
Donald Trump junior po przybyciu do Nuuk na Grenlandii
Źródło: PAP/EPA/EMIL STACH

Rosja najpoważniejszym zagrożeniem

Za najpoważniejsze zagrożenie dla Danii uznano Rosję w obliczu możliwości rozbudowy zdolności wojskowych do ataków w Europie kilka lat po zakończeniu wojny w Ukrainie lub jej zamrożeniu. Jak wskazano, jeśli walki ustaną w 2026 r., to pół roku później Rosjanie będą w stanie stoczyć wojnę lokalną, po dwóch latach - regionalną, a po pięciu - na dużą skalę.

FE ostrzega przed krótkotrwałym i niebezpiecznym pokojem na warunkach rosyjskich. - Jeśli Rosji uda się podbić Ukrainę, Kreml przejmie kontrolę nad krajem, w którym obecnie znajduje się największy przemysł zbrojeniowy w Europie - zauważył szef FE Thomas Ahrenkiel w rozmowie z gazetę "Berlingske". - To zmieniłoby cały układ sił w Europie - przestrzegł.

Grenlandia. Duńska fregata HDMS Triton w miejscowości Attu (2024)
Nuuk, Grenlandia
Trump miał na tę wyspę chrapkę. "Nie jest aż tak trudna do obrony"
Nuuk, Grenlandia
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obsesja Donalda Trumpa. "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
Grenlandia
Tajne operacje na Grenlandii? Amerykański dyplomata wezwany do MSZ

Dania stworzyła tzw. duński model, polegający na inwestowaniu przez sojuszników w produkcję broni na terytorium Ukrainy.

Raport zwraca uwagę na znajdującą się pod presją Rosji infrastrukturę krytyczną w Danii i pozostałej części Europy. Jesienią kilkukrotnie wstrzymano loty na lotniskach w Kopenhadze oraz Aalborgu po zaobserwowaniu niezidentyfikowanych dronów.

Przed listopadowymi wyborami samorządowymi w Danii doszło do ataków na strony internetowe partii politycznych, gmin, firm zbrojeniowych i kolei państwowych - przyznała się do nich prorosyjska grupa hakerów.

"Nie do końca wierzymy, że USA mogą zagwarantować bezpieczeństwo"

W ocenie profesora nauk politycznych Uniwersytetu w Kopenhadze Mikkela Vedby Rasmussena tegoroczny raport FE pokazuje, że mocarstwa konkurują ze sobą, a małe państwa takie jak Dania mogą być uciskane, gdy narastają konflikty i niepewność.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obsesja Donalda Trumpa. "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"

- Nie do końca wierzymy, że sojusz z USA może nam zagwarantować bezpieczeństwo, a wnioskiem z lektury (raportu – red.) jest potrzeba silnej obrony, gospodarki oraz demokracji, które są ze sobą powiązane - podkreślił ekspert w telewizji TV2.

Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone stały się dla Danii najważniejszym sojusznikiem. Na mocy podpisanej w latach 50. umowy na Grenlandii znajduje się amerykańska kosmiczna baza wojskowa Pituffik.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/EMIL STACH

