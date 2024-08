Mąż Kamali Harris, Doug Emhoff, jest jednym z aktywnych uczestników kampanii przed wyborami prezydenckimi w USA. Amerykański drugi dżentelmen "spędził ostatnie cztery lata, oswajając się z byciem pierwszym" - pisze portal CNN. Gdy w 2023 roku Emhoff odwiedził Gorlice, mówił, że przyjechał do domu, by dowiedzieć się, skąd pochodzi. Jaką rolę może odegrać, jeśli jego żona zasiądzie w Białym Domu?

Do czwartku w Chicago trwa konwencja wyborcza Partii Demokratycznej. Chociaż media skupiają się głównie na Kamali Harris, dziennikarze zwracają uwagę również na jej męża, drugiego dżentelmena USA Douga Emhoffa i jego rolę w trwającej kampanii prezydenckiej. 59-letni z wykształcenia prawnik bierze w niej aktywny udział, występując między innymi na wiecach. Udziela się też w mediach społecznościowych: w jednym z ostatnich nagrań opowiada na przykład o pierwszej randce z obecną wiceprezydentką.

Doug Emhoff podczas konwencji wyborczej Partii Demokratycznej w Chicago PAP/EPA/WILL OLIVER

Występując na scenie w Chicago w środę drugi dżentelmen opowiadał m.in. o patchworkowej rodzinie, jaką tworzą z Harris. Przytoczył historię o tym, jak poznał obecną wiceprezydentkę oraz jak jego dorastające dzieci ją zaakceptowały. Zamiast "macocha", zaczęły nazywać ją "momala". Przypomniał też, że ich 10. rocznica ślubu przypadnie w czwartek, czyli w ostatni dzień konwencji, kiedy to Kamala Harris oficjalnie przyjmie nominację partii jako kandydatka na prezydenta.

Doug Emhoff "głównym cheerleaderem" kampanii

Emhoff "pozostaje głównym cheerleaderem" - odnotowała agencja Reutera, pisząc na początku sierpnia o najważniejszych osobach zaangażowanych w kampanię Harris. Z kolei w ocenie portalu CNN rola Emhoffa "zaczyna nabierać coraz wyraźniejszego znaczenia", ponieważ jest on nie tylko "najbliższym powiernikiem i najlepszym zastępcą" Harris, ale także "sojusznikiem, który wzmacnia jej historyczną pozycję i przekaz dotyczący praw reprodukcyjnych".

Doug Emhoff i Kamala Harris PAP/EPA/SHAWN THEW

Mąż Harris, drugi dżentelmen USA, "spędził ostatnie cztery lata, oswajając się z byciem pierwszym" - podkreślił portal CNN. Emhoff jako pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych sprawuje funkcję drugiego dżentelmena, jest też pierwszym Żydem, który znalazł się w "wielkiej czwórce", jak określa się dwie pierwsze pary tego kraju. Jeśli jego żona wygra listopadowe wybory, zostanie także pierwszym w historii USA pierwszym dżentelmenem.

Jego przodkowie pochodzą z Gorlic

Douglas Emhoff urodził się na nowojorskim Brooklynie w 1964 roku w rodzinie projektanta damskich butów. Jego pradziadkowie pochodzili z Gorlic. W styczniu 2023 roku drugi dżentelmen USA odwiedził to polskie miasto. W wywiadzie z Piotrem Kraśką w "Faktach po Faktach" TVN24 mówił: przyjechałem do domu, by dowiedzieć się, skąd pochodzę.

Pradziadkowie do Stanów Zjednoczonych przenieśli się na początku XX wieku. Gdy Emhoff uczęszczał do szkoły średniej, rodzina przeniosła się z New Jersey do Los Angeles. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Od ponad 30 lat specjalizuje się w prawie branży rozrywkowej.

Doug Emhoff Andre Pain/EPA/PAP

W ostatnich latach przed objęciem funkcji drugiego dżentelmena pracował w międzynarodowej kancelarii DLA Piper. Jako prawnik reprezentował między innymi szefa studia oskarżonego o złamanie umowy i oszustwo w związku z superprodukcją, firmy produkcyjne, byłego sportowca NFL czy firmę zajmującą się żywieniem sportowców - wyliczył portal USA Today.

Ślub z Kamalą Harris wziął w 2014 roku. Poznali się na randce w ciemno, którą Emhoffowi zaproponował jego klient, reżyser Reginald Hudlin. Emhoff ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa - Cole'a i Ellę. Kamala Harris w wywiadzie udzielonym w 2019 roku przyznała, że była "zauroczona Dougiem, ale to Cole i Ella ostatecznie złapali ją na haczyk". Senator przyznaje, że kluczem do relacji z dziećmi jej męża jest przyjaźń z ich matką. - Mamy naprawdę nowoczesną rodzinę - podkreśla.

Douglas Emhoff z Kamalą Harris Mark Makela/Getty Images

Drugi dżentelmen USA

Emhoff przyznał w jednym z wywiadów, że kiedy jego żona objęła urząd wiceprezydenta, nie istniało jeszcze określenie na męża kobiety na tym stanowisku. To się jednak szybko zmieniło: już pod koniec stycznia 2021 roku, nieco ponad tydzień po objęciu władzy przez nową administrację, hasło "drugi dżentelmen" oficjalnie pojawiło się w cenionym słowniku Merriam-Webster, definiując drugiego dżentelmena jako "męża, albo męskiego partnera wiceprezydentki lub drugiej osoby w państwie czy w sądownictwie".

Joe Biden, Doug Emhoff, Jill Biden i Kamala Harris PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Czym zajmuje się jako drugi dżentelmen? W dniu inauguracji wiceprezydentury żony, Emhoff ostatecznie zerwał współpracę z firmą DLA Pipe. Jednocześnie zaczął wykładać prawo branży rozrywkowej na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie.

Biały Dom podaje na swojej stronie, że jako drugi dżentelmen mąż Kamali Harris zajmuje się także informowaniem o priorytetach administracji Bidena i Harris w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Od początku 2021 roku odwiedził 42 stany i 15 krajów, w tym Polskę - jako wysłannik amerykańskiej administracji w zakresie zwalczania antysemityzmu na świecie i wspierania pamięci o Holokauście.

Biały Dom wylicza, że podczas swoich podróży mąż Harris spotykał się między innymi z pracownikami ochrony zdrowia, rodzicami, nauczycielami, właścicielami małych firm i przedstawicielami mniejszości, aby "wysłuchać ich historii i podzielić się tym, jak administracja Bidena i Harris pracuje, by pomóc ich rodzinom". Emhoff zajmuje się także kwestiami związanymi z dostępem do pomocy prawnej i równością płci.

Praca pierwszego dżentelmena USA

Czym będzie zajmował się Emhoff, jeśli zostanie pierwszym dżentelmenem USA? Anita McBride, która w przeszłości pełniła funkcję głównej asystentki byłej pierwszej damy Laury Bush, w lipcowej rozmowie z CNN zasugerowała, że rola drugiego dżentelmena może stanowić wzorzec w odnalezieniu się w kolejnej funkcji. - W pewnym sensie zrównoważył rolę wspierającego małżonka, utrzymując swoją zawodową rolę, a następnie przejmując przywództwo nad inicjatywą prezydencką. Myślę, że to daje wskazówki, jak teraz mógłby się odnaleźć, ustanawiając precedens jako pierwszy dżentelmen - oceniła McBride.

Doug Emhoff i Kamala Harris PAP/EPA/SHAWN THEW

Inwencja samego Emhoffa może mieć spore znaczenie, bo ewentualny pierwszy dżentelmen - podobnie jak do tej pory amerykańskie pierwsze damy - nie będzie miał żadnych oficjalnych obowiązków ani nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Do tej pory małżonki prezydentów pełniły różne role, zajmując się między innymi przyjmowaniem gości podczas rozmaitych uroczystości.

Była szefowa protokołu USA Capricia Marshall w rozmowie z CNN wskazała, że Emhoff może odegrać "kluczową rolę" w amerykańskiej administracji, jeśli Harris wygra wybory prezydenckie. - Sposób, w jaki gościsz i witasz kogoś oraz okazujesz mu szacunek, to potężne narzędzia do angażowania się w dyplomację międzynarodową - oceniła.

Emhoff i "alternatywny model męskości"

Amerykańskie media zwracają uwagę, że jako pierwszy dżentelmen Emhoff mógłby mieć wpływ na zmianę postrzegania ról w związkach. Portal magazynu "Time" po jego występie na konwencji demokratów wskazał, że drugi dżentelmen reprezentuje "alternatywny model męskości". "Odnoszący sukcesy faceci mogą wspierać swoje żony i być szanowani. Nie musisz być rozgrywającym, aby grać na elitarnym poziomie" - czytamy.

Sam Emhoff w wywiadzie dla CNN w 2022 roku mówił o "destygmatyzacji" ról małżonków. - Jestem tu, bo jestem jej mężem. Jestem tu, by ją wspierać - stwierdził. - Jedna z kwestii, którą będę powtarzał podczas przemówień, brzmi: "Mężczyźni muszą wspierać kobiety". To po prostu jest w porządku. Jeśli mogę dać przykład, to jestem za to bardzo wdzięczny - podkreślił.

Doug Emhoff podczas konwencji wyborczej Partii Demokratycznej w Chicago PAP/EPA/WILL OLIVER

