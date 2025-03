Trump ogranicza rolę generała Kellogga

Donald Trump ograniczył rolę swojego dotychczasowego wysłannika do spraw Ukrainy i Rosji generał Keitha Kellogga do kontaktów jedynie z Ukrainą. Wcześniej uwagi odnośnie jego osoby zgłaszali stronie amerykańskiej Rosjanie. Trump odniósł się również do informacji dotyczących innego z wysłanników, Steve'a Witkoffa, który miał rzekomo czekać na spotkanie z Władimirem Putinem osiem godzin.