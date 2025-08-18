Donald Trump przedstawił europejskich przywódców i każdego skomentował Źródło: TVN24

Donald Trump w poniedziałek spotkał się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim. Potem zasiedli do rozmów w gronie europejskich przywódców. - Będę próbował doprowadzić potem do trójstronnego spotkania, żeby zobaczyć, czy uda nam się zakończyć tę wojnę, żeby zakończyć ten temat. Bo od drugiej wojny światowej nie było niczego takiego w historii - powiedział o Ukrainie.

Następnie amerykański prezydent przywitał każdego z gości i o każdym miał coś do powiedzenia.

- Jestem zaszczycony, że witam tutaj sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. To wspaniały dżentelmen, wielki przywódca polityczny w Europie. Teraz jest sekretarzem generalnym NATO. Robisz tam fantastyczną robotę Marku - ocenił.

- Premier (Keir - red.) Starmer ze Zjednoczonego Królestwa, nasz przyjaciel, mój przyjaciel. Dobrze sobie radzi, naprawdę dobrze sobie radzi. Ludzie go bardzo lubią. Wy też go będziecie lubić - mówił Trump.

"Wspaniała przywódczyni", "silna osobowość", "gdzie się opaliłeś?"

- Wszyscy znają prezydenta (Emmanuela - red.) Macrona z Francji. Był ze mną od samego początku. Jeden z pierwszych zagranicznych dygnitarzy, których poznałem. Od dnia pierwszego go lubiłem, a teraz go nawet bardziej lubię. To świetna historia, dość niezwykła - komentował prezydent USA.

- Pani premier (Giorgia - red.) Meloni z Włoch. Naprawdę wspaniała przywódczyni, wielka inspiracja dla nas wszystkich. Teraz jest bardzo młoda, a mimo tego jest bardzo doświadczonym politykiem. We Włoszech to się chyba nie zdarza, a tobie się udało - pochwalił Trump.

- Mamy pana kanclerza Niemiec, bardzo silna osobowość także. Bardzo silny przywódca, bardzo szanowany w Niemczech. Mój przyjaciel. To zaszczyt, że jest tutaj z nami - mówił gospodarz Białego Domu. Zwrócił także uwagę na opaleniznę Friedricha Merza. - Świetnie wyglądasz, gdzie się opaliłeś? - zapytał.

- Gościmy też przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która jest osobą, z którą zawarliśmy wielką umowę (handlową USA i UE - red.). Być może teraz masz więcej władzy niż wszyscy ci goście za stołem. Wspaniałe negocjacje. Jesteś szanowana na całym świecie - ocenił Trump.

- Mamy również prezydenta Stubba z Finlandii. (...) Dlatego chcieliśmy, żebyś tutaj był, ponieważ ty jesteś kimś, kogo my wszyscy szanujemy. Mamy dużo do roboty z tym sukcesem, potencjalnym sukcesem. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj z nami - zwrócił się amerykański prezydent do prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

Każdy z gości przedstawił swoje stanowisko odnośnie zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent Finlandii wypowiadał się jako ostatni, Donald Trump o mało go nie pominął. - Ty jesteś jeszcze młodym i potężnym człowiekiem. Zanim skończę, może ty też coś powiesz - zwrócił się do Alexandra Stubba. - Przekażę żonie pańskie uwagi, jeśli mogę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie - odpowiedział prezydent Finlandii.