Trump: co do diabła stało się z Putinem? Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Wkrótce więcej informacji.

Trump pod koniec maja przyznał, że nie potrafi powiedzieć, czy przywódca Rosji Władimir Putin chce zakończyć wojnę. Ostrzegł jednak, że jeśli "pogrywa" on z jego administracją, to USA "odpowiedzą na to inaczej".