Donald Trump pytany o Ukrainę. Mówi o Polsce, Unii Europejskiej i wydatkach na obronność

- Przyglądamy się tej sprawie. Rozmawiamy z Zełenskim, wkrótce będziemy rozmawiać z Putinem i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy - mówił nowy prezydent Stanów Zjednoczonych pytany o to, co dalej z amerykańskim, wojskowym wsparciem dla Ukrainy .

Trump wspomniał o Polsce

Zgodnie z szacunkami NATO Polska w 2024, pod względem relacji do PKB, wydała na obronność najwięcej ze wszystkich członków Sojuszu, a w 2025 roku według budżetu państwa będzie to jeszcze więcej - niemal 5 procent.

W 2024 roku NATO sporządziło raport na temat nakładów finansowych przeznaczanych na wojsko przez kraje członkowskie Sojuszu. Bazował on na danych zebranych do początku lata. Według nich szacunki dla Polski mówiły o wydatkach na poziomie 4,12 procent PKB. To najwięcej w odniesieniu do PKB spośród wszystkich krajów sojuszniczych.