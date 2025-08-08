Logo strona główna
Świat

Trump podał datę i miejsce spotkania z Putinem

Donald Trump
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę
Źródło: Reuters
Donald Trump przekazał, że spotka się z Władimirem Putinem 15 sierpnia na Alasce. Wcześniej mówił, że rosyjski przywódca "chciałby się spotkać jak najszybciej". Jednocześnie oświadczył, że Wołodymyr Zełenski musi być przygotowany na podpisanie jakiejś formy porozumienia z drugą stroną.

O tym, że w najbliższym czasie ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, media spekulowały od kilku dni.

W piątek sam gospodarz Białego Domu poinformował, że z Putinem spotka się 15 sierpnia na Alasce. Przy okazji swojej poprzedniej wypowiedzi, kiedy jeszcze nie zdradził kiedy i gdzie dojdzie do spotkania, mówił, że Putin "chciałby się spotkać jak najszybciej".

Trump o "wymianie części terytoriów"

- Patrzymy na kwestię terytorium, o które toczyły się walki przez trzy i pół roku. Zginęło wielu Rosjan, zginęło wielu Ukraińców. Więc to rozważamy, ale tak naprawdę chcemy odzyskać część z nich i dokonać wymiany. To skomplikowane. Właściwie to nic prostego, (...) Dokonamy wymiany części terytoriów, aby poprawić sytuację obu stron - zapowiedział Trump.

Amerykański prezydent powiedział, że nie chce określać tego jako "spotkania ostatniej szansy". Mówił też o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "musi dostać wszystko, czego potrzebuje", bo musi być przygotowany na podpisanie jakiejś formy porozumienia z przeciwną stroną.

pc

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Donald TrumpWładimir PutinUSARosjaUkrainaAtak Rosji na Ukrainę
