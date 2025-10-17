Logo strona główna
Świat

Trump: Spotkanie z Zełenskim serdeczne. Kwestie granic wyznaczyły już wojna i wnętrzności

Donald Trump
Zełenski u Trumpa: to nie jest kwestia tylko Tomahawków
Źródło: TVN24
Prezydent USA przekazał na swojej platformie Truth Social, że spotkanie z prezydentem Ukrainy było "serdeczne i bardzo interesujące", po czym stwierdził, że czas "wrócić do swoich rodzin" i skończyć wojnę, bo ta wspólnie z "wnętrznościami wyznaczyła już kwestie granic".

W piątek prezydent USA Donald Trump podjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, żeby omówić kwestie zakończenia wojny w Ukrainie. Po spotkaniu napisał na platformie Truth Social, że spotkanie było "bardzo interesujące i serdeczne", ale na tym nie skończył.

"Powiedziałem mu, podobnie jak silnie zasugerowałem prezydentowi Putinowi, że czas zakończyć zabijanie i zawrzeć POROZUMIENIE! Wystarczająco dużo krwi zostało przelanej, a kwestie granic wyznaczyły Wojna i Wnętrzności" - wskazał w kolejnych zdaniach.

"Powinni się zatrzymać tam, gdzie są. Niech obaj ogłoszą zwycięstwo i niech historia zdecyduje! Koniec strzelania, koniec śmierci, koniec wydawania ogromnych kwot. To jest wojna, która nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem. Tysiące ludzi zabijanych każdego tygodnia - KONIEC, WRÓĆCIE DO SWOICH RODZIN W POKOJU!" - napisał Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełeński
Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"
Tusk
Tusk czeka na wynik spotkania w Waszyngtonie
Polska
Viktor Orban i Władimir Putin
Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"

Rozmowa w Białym Domu

Po spotkaniu z Trumpem Zełenski powiedział dziennikarzom, że rozmawiali o obronie powietrznej oraz o innych środkach walki, jednak zgodzili się, że nie będą tych kwestii nagłaśniać.

- Wierzymy w USA, wierzymy prezydentowi (Trumpowi - red.), że chce zakończyć tę wojnę. Rozumiemy, że jest to niełatwe zadanie. Dla nas jest to jednak kwestia naszej niepodległości - dodał prezydent Ukrainy.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/EPA/PAP

TAGI:
Donald TrumpUSAWołodymyr ZełenskiPolityka zagraniczna USAUkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinRosja
