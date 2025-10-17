Trump: Spotkanie z Zełenskim serdeczne. Kwestie granic wyznaczyły już wojna i wnętrzności

Zełenski u Trumpa: to nie jest kwestia tylko Tomahawków Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek prezydent USA Donald Trump podjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, żeby omówić kwestie zakończenia wojny w Ukrainie. Po spotkaniu napisał na platformie Truth Social, że spotkanie było "bardzo interesujące i serdeczne", ale na tym nie skończył.

"Powiedziałem mu, podobnie jak silnie zasugerowałem prezydentowi Putinowi, że czas zakończyć zabijanie i zawrzeć POROZUMIENIE! Wystarczająco dużo krwi zostało przelanej, a kwestie granic wyznaczyły Wojna i Wnętrzności" - wskazał w kolejnych zdaniach.

"Powinni się zatrzymać tam, gdzie są. Niech obaj ogłoszą zwycięstwo i niech historia zdecyduje! Koniec strzelania, koniec śmierci, koniec wydawania ogromnych kwot. To jest wojna, która nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem. Tysiące ludzi zabijanych każdego tygodnia - KONIEC, WRÓĆCIE DO SWOICH RODZIN W POKOJU!" - napisał Trump.

Rozmowa w Białym Domu

Po spotkaniu z Trumpem Zełenski powiedział dziennikarzom, że rozmawiali o obronie powietrznej oraz o innych środkach walki, jednak zgodzili się, że nie będą tych kwestii nagłaśniać.

- Wierzymy w USA, wierzymy prezydentowi (Trumpowi - red.), że chce zakończyć tę wojnę. Rozumiemy, że jest to niełatwe zadanie. Dla nas jest to jednak kwestia naszej niepodległości - dodał prezydent Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD