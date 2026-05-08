Świat Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą

Ataki Rosji zaraz po wielkanocnym rozejmie. Ukraińskie miasta były celem ponad 60 dronów Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump przekazał, że rozejm, mający trwać w dniach 9-11 maja, obejmie zawieszenie wszelkich walk oraz wymianę jeńców w formule "1000 za 1000".

"Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. "Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej realizacji [tego celu - red.]" - napisał Trump. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził te informacje. Podziękował przy tym Trumpowi i członkom jego administracji za "produktywne zaangażowanie dyplomatyczne".

In recent days, there have been many appeals and signals regarding the setup for tomorrow in Moscow in connection with our Ukrainian long-range sanctions. The principle of symmetry in our actions is well known and has been clearly communicated to the Russian side. An additional… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026 Rozwiń

Rosja i Ukraina o rozejmach

Rosja jednostronnie ogłosiła rozejm od 8 do 10 maja w związku z huczną paradą w Moskwie z okazji obchodów rocznicy zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej i w obawie przed ukraińskimi atakami. Wcześniej rozejm - także jednostronnie - ogłosiła Ukraina, która chciała jednak, by obowiązywał on od północy z 5 na 6 maja.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił następnie, że Rosja odrzuciła porozumienie. Wcześniej ostrzegał, że w dniu parady nad Placem Czerwonym w Moskwie mogą przelecieć ukraińskie drony.

OGLĄDAJ: Polska między Ameryką, NATO i Europą. "Trudno będzie nam manewrować" Zobacz cały materiał