"Jeżeli on tego nie rozumie, to jest to dla nas niepokojące" 

Obrazoburcze jest to, co mówi Donald Trump, że Ukrainy już nie ma. Jak to jest nikczemne wobec narodu, który broni swojej suwerenności - stwierdził w "Faktach po Faktach" prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski. Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaznaczyła, że "Trump przedstawia skutecznie wojnę w Ukrainie w kategoriach handlu".

Kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Donald Trump uważa, że przez wsparcie USA dla Kijowa "Ukrainy już nie ma". Były prezydent USA stwierdził, że można było zawrzeć układ z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i nikt by nie zginął.

Tę kwestię skomentowali goście czwartkowego wydania "Faktów po Faktach" - dr Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu oraz prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski. Zostali zapytani o tę wypowiedź Trumpa w kontekście jego wcześniejszych zapowiedzi o szybkim zakończeniu wojny, gdyby został ponownie wybrany na urząd prezydenta.

- Jego słowa zweryfikowali sami Rosjanie, bo i Putin, jak i jego rzecznik Pieskow, mówili: to nie będzie 48 godzin, to nie będzie 24 godziny, tego konfliktu nie da się rozwiązać tak po prostu, w jednej chwili - podkreślała dr Bryc.

- W ogóle obrazoburcze jest to, co on mówi, że Ukrainy już nie ma. Jak to jest nikczemne wobec narodu, który broni swojej suwerenności, z ust byłego prezydenta kraju, który jest kolebką demokracji, a przynajmniej tak się prezentuje - zaznaczył Pisarski. - I myślę, że prezydent Trump też chciałby siebie tak prezentować, w związku z czym jest to bardzo brutalne. Używanie tych emocji jest bardzo nastawione na politykę wewnętrzną, krajową, no i żałosne niestety - dodał.

"Jeżeli on tego nie rozumie, to dla nas jest to niepokojące"

Agnieszka Bryc zaznaczyła, że "Rosjanie też wiedzą i podkreślają to, do czego dochodzi w każdym wystąpieniu byłego prezydenta Trumpa". - On zawsze dopowiada, i to Rosjanom bardzo się podoba, że prezydent Zełenski, jakkolwiek i kiedykolwiek odwiedzając Waszyngton, wraca z pełnymi kieszeniami wsparcia finansowego, i że jest to najlepszy handlowiec w świecie - mówiła.

Jak kontynuowała gościni TVN24, "Trump chce przedstawić tę wojnę i przedstawia skutecznie w kategoriach handlu, w kategoriach tylko i wyłącznie jakichś kwestii ilościowych, ziemi, pieniędzy". - I wtedy łatwo mu przekonywać tych, którzy ciągle są nieprzekonani - dodała.

Pisarski zwrócił także uwagę, że "Trump też nie rozumie, że zwycięstwo Ukrainy w konflikcie z Rosją jest w interesie amerykańskim". - A jeżeli on tego nie rozumie, to dla nas to jest niepokojące. Bo jeżeli on nie dostrzega tych interesów w regionie, to dla Polski, która jest sąsiadem tego kraju, jest to co najmniej żółta, jeśli nie czerwona żarówka w kontekście zbliżających się wyborów - zaznaczył.

