Trump "niezadowolony". Daje Rosji 50 dni

Trump o porozumieniu w sprawie wysyłania uzbrojenia do Ukrainy Źródło: Reuters, TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek Donald Trump spotkał się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, w trakcie którego zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. - Jestem bardzo niezadowolony z tego, co robi Rosja - oświadczył.

Jak wyjaśnił, jeśli w ciągu 50 dni nie zostanie zawarte porozumienie z Rosją, Stany Zjednoczone nałożą na nią surowe cła. Ich stawka może wynieść 100 procent. - Jak wiecie, wydaliśmy około 350 miliardów dolarów na tę wojnę. To nie była moja wojna, chcę to jasno powiedzieć - zapewniał.

Na ogłoszenie nowych sankcji na Rosję od dłuższego czasu naciskają kongresmeni obydwu partii w obu izbach Kongresu USA.

Donald Trump i Mark Rutte Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

"Zapłaci Unia Europejska"

W niedzielę Donald Trump oświadczył, że USA dostarczą Ukrainie uzbrojenie, za które zapłacą Europejczycy. Oznajmił, że USA wyślą Kijowowi pewną liczbę Patriotów, jednak z jego wypowiedzi nie wynikało jasno, czy chodzi o systemy obrony powietrznej Patriot, czy o pociski do nich. Prezydent zaznaczył, że za uzbrojenie, którego Kijów rozpaczliwie potrzebuje do obrony, "zapłaci Unia Europejska". - My za to nie zapłacimy, ale wyślemy (tę broń). To będzie dla nas biznes - oświadczył Trump. Jak napisał portal Axios, za pomysłem sfinansowania broni przez kraje europejskie miał stać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zaproponował to USA podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w czerwcu w Hadze.