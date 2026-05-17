Świat Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie Adrian Szczepański |

Trump: teraz mamy dużo amunicji

"Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS NAGLI!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Wpis Donalda Trumpa

W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. W piątek potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia ze strony Teheranu. Powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu albo USA same je wezmą. Wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, lecz zaznaczył, że konieczne są "prawdziwe" gwarancje. Iran miał zaoferować krótsze, 12-letnie moratorium.

Do wznowienia ataków na Iran - w tym na cywilną infrastrukturę w tym kraju - w niedzielę zachęcał m.in. republikański senator Lindsey Graham, twierdząc, że może to być sposób na zmianę postawy negocjacyjnej reżimu. - Tak, wzywam do zaszkodzenia temu reżimowi. Zaszkodzenia mu bardziej. Może pójdą na układ, jeśli wystarczająco się im zaszkodzi - powiedział wpływowy senator w wywiadzie dla stacji NBC News.

Axios: będzie narada Trumpa z czołowymi doradcami

Według portalu Axios, Trump we wtorek odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych w sprawie Iranu. Zarówno Trump, jak i Pentagon i wojsko przekonywali publicznie, że wszystkie cele militarne operacji zostały już zrealizowane. Administracja dementowała też doniesienia mówiące, że Iran zachował 70 procent arsenału rakiet i wyrzutni.