Donald Trump napisał list do Karola Nawrockiego

Jak ustalił dziennikarz, list sporządzony przez Donalda Trumpa wpłynął do ambasady w Waszyngtonie, a później został przesłany do Warszawy.

Nie wiadomo, czego dotyczy list. Kancelaria prezydenta do tej pory nie podała żadnych informacji w tej sprawie.

Prezydent Donald Trump składa w środę wizytę w Wielkiej Brytanii. Spotka się z królem Karolem i premierem Keirem Starmemer.

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek późnym wieczorem wrócił do kraju z wizyt w Berlinie i Paryżu, w ramach których spotkał się z przywódcami tych państw: prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem oraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Nasze rozmowy były udane – poruszaliśmy https://t.co/VCSVhaWD9E. kwestie bezpieczeństwa, przyszłości UE i współpracy polsko-francuskiej po ratyfikacji Traktatu z Nancy.

