Trump: jest taki moment, kiedy trzeba przestać gadać

Donald Trump ponagla Rosję w sprawie Ukrainy. Twierdzi, że "musi się ruszyć" Źródło: Andrzej Zaucha/Fakty TVN

Donald Trump stwierdził, że rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie idą dobrze. Prezydent USA zasugerował jednak, że wkrótce przyjdzie czas, by przejść od słów do czynów.

Trump odniósł się do piątkowych rozmów jego wysłannika Steva Witkoffa z Władimirem Putinem podczas lotu na galę mieszanych sztuk walki UFC w Miami.

Trump: jest taki moment, w którym trzeba przestać gadać

- Mamy wiele walk na całym świecie i myślę, że wkrótce będziemy mieli wiele dobrych wiadomości o niektórych z nich i zobaczymy, jak to pójdzie. Ale to był interesujący weekend. Myślę, że mamy całkiem dobre wiadomości o niektórych konfliktach - powiedział, nawiązując do rozmów Witkoffa z Putinem oraz sobotnich rozmów jego wysłannika z szefem irańskiego MSZ w Omanie.

- Myślę, że (kwestia - red.) Ukraina-Rosja może iść okej. Ale wkrótce się o tym przekonamy. Jest taki moment, w którym trzeba przestać gadać, tylko (zacząć - red.) działać. Zobaczymy, co się stanie, ale myślę, że idzie to dobrze - powiedział. Komentując rozmowy w sprawie irańskiego programu atomowego również stwierdził, że idą "okej", ale dodał, że nie chce o tym rozmawiać, bo "nic się nie liczy, dopóki się tego nie załatwi".

Kreml o rozmowach z USA

Kreml ogłosił w niedzielę, że spotkania z zespołem prezydenta USA Donalda Trumpa przebiegają bardzo dobrze, ale jest jeszcze za wcześnie, aby oczekiwać konkretnych rezultatów po szkodach, które wyrządziła administracja Joe Bidena - poinformował Reuters.

- Wszystko idzie bardzo dobrze - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że nie można jednak "oczekiwać natychmiastowych rezultatów".

Zapytany, czy spotkanie Putina z Trumpem jest coraz bliżej, Pieskow powiedział, że oba mocarstwa "kroczą tą drogą razem bardzo cierpliwie", ale próba przywrócenia stosunków wymaga poważnej i żmudnej pracy.

Witkoff spotkał się w piątek z Putinem po raz trzeci. Kreml wydał po rozmowie jedynie krótki komunikat: "Szef państwa rosyjskiego rozmawiał ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem (...). Spotkanie dotyczyło aspektów uregulowania (kwestii) ukraińskiej".

Sankcje na Rosję, gazociąg na terenie Ukrainy

Prezydent Donald Trump przedłużył o rok stan wyjątkowy w USA, ogłoszony w 2021 roku przez Joe Bidena z powodu "szkodliwych działań" Moskwy. Oznacza to przedłużenie obowiązujących sankcji wymierzonych w Federację Rosyjską.

Czytaj więcej: Trump przedłuża sankcje na Rosję o kolejny rok >>>

Jak poinformował w sobotę "Guardian", USA "żądają kontroli" nad kluczowym gazociągiem przesyłającym rosyjski gaz przez terytorium Ukrainy do Europy Zachodniej w ramach przygotowywanej umowy dotyczącej minerałów.

Czytaj też: Nowe żądania Waszyngtonu. "Negocjacje są niemal wrogie" >>>

Rosyjski atak na Sumy

Rosjanie zaatakowali w niedzielę położone na północnym wschodzie Ukrainy Sumy dwiema rakietami balistycznymi. Według najnowszych informacji ukraińskich władz w ataku zginęły 32 osoby, w tym dwoje dzieci. Pociski spadły na centrum miasta w czasie, gdy ludzie m.in. wracali bądź udawali się do cerkwi w związku z obchodzoną na Ukrainie Niedzielą Palmową.

Czytaj również: Rosjanie ostrzelali Sumy >>>