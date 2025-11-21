Wspólne ćwiczenia Chin i Rosji na Morzu Japońskim Źródło: Reuters

"Odbyła się dogłębna dyskusja w tym wspólna analiza odpowiednich czynników destabilizujących, stwarzających ryzyko strategiczne dla bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, a także wymiana poglądów na temat sposobów ich minimalizacji" - podało rosyjskie MSZ, nie ujawniając szczegółów.

Strony "wyraziły wzajemne zadowolenie z poziomu i jakości dwustronnego dialogu i interakcji w tych obszarach oraz potwierdziły swoje zaangażowanie w ich dalsze wzmacnianie".

W rozmowach uczestniczyli specjalny przedstawiciel MSZ Federacji Rosyjskiej ds. stabilności strategicznej oraz zastępca dyrektora departamentu kontroli zbrojeń MSZ Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny dotychczas nie poinformowały o spotkaniu.

Spotkanie w cieniu obaw przed Złotą Kopułą

Agencja Reutera zwraca uwagę, że rozmowy odbyły się w kontekście zaniepokojenia Moskwy i Pekinu planami prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczącymi budowy tarczy antyrakietowej Złota Kopuła oraz jego zapowiedzi wznowienia testów broni jądrowej po ponad 30-letniej przerwie.

Trump deklarował chęć dążenia do "denuklearyzacji" z Rosją i Chinami, jednak Pekin wielokrotnie odrzucał zaproszenie Waszyngtonu do rozmów, wskazując, że jego zapasy jądrowe są znacznie mniejsze niż amerykańskie i rosyjskie.

W lutym wygasa ostatni traktat między Rosją a USA, ograniczający do 1550 liczbę strategicznych głowic jądrowych (New START). Moskwa zaproponowała jego przedłużenie o rok, aby umożliwić negocjacje nad nowym porozumieniem, jednak Trump nie odpowiedział jeszcze formalnie na tę propozycję.

