Świat

"Dogłębna dyskusja" Rosji z Chinami. "Odpowiedź na plan USA"

Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Wspólne ćwiczenia Chin i Rosji na Morzu Japońskim
Źródło: Reuters
Rosyjski resort dyplomacji donosi o "dogłębnych" rozmowach przedstawicieli Rosji i Chin na temat obrony przeciwrakietowej i stabilności strategicznej. Według agencji Reutera jest to odpowiedź na plany zbrojeniowe USA, w tym tak zwaną Złotą Kopułę.

"Odbyła się dogłębna dyskusja w tym wspólna analiza odpowiednich czynników destabilizujących, stwarzających ryzyko strategiczne dla bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, a także wymiana poglądów na temat sposobów ich minimalizacji" - podało rosyjskie MSZ, nie ujawniając szczegółów.

Strony "wyraziły wzajemne zadowolenie z poziomu i jakości dwustronnego dialogu i interakcji w tych obszarach oraz potwierdziły swoje zaangażowanie w ich dalsze wzmacnianie".

W rozmowach uczestniczyli specjalny przedstawiciel MSZ Federacji Rosyjskiej ds. stabilności strategicznej oraz zastępca dyrektora departamentu kontroli zbrojeń MSZ Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny dotychczas nie poinformowały o spotkaniu.

Spotkanie w cieniu obaw przed Złotą Kopułą

Agencja Reutera zwraca uwagę, że rozmowy odbyły się w kontekście zaniepokojenia Moskwy i Pekinu planami prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczącymi budowy tarczy antyrakietowej Złota Kopuła oraz jego zapowiedzi wznowienia testów broni jądrowej po ponad 30-letniej przerwie.

61 miliardów albo niepodległość. Oferta Trumpa dla Kanady

61 miliardów albo niepodległość. Oferta Trumpa dla Kanady

USA umieszczą pociski w kosmosie

USA umieszczą pociski w kosmosie

Trump deklarował chęć dążenia do "denuklearyzacji" z Rosją i Chinami, jednak Pekin wielokrotnie odrzucał zaproszenie Waszyngtonu do rozmów, wskazując, że jego zapasy jądrowe są znacznie mniejsze niż amerykańskie i rosyjskie.

W lutym wygasa ostatni traktat między Rosją a USA, ograniczający do 1550 liczbę strategicznych głowic jądrowych (New START). Moskwa zaproponowała jego przedłużenie o rok, aby umożliwić negocjacje nad nowym porozumieniem, jednak Trump nie odpowiedział jeszcze formalnie na tę propozycję.

pc

Rosja i Chiny "wylewają krokodyle łzy" nad decyzją Trumpa

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

RosjaChinyUSA
