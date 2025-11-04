Dick Cheney nie żyje. Były wiceprezydent USA miał 84 lata

Dick Cheney nie żyje Źródło: Tom Benitez/Getty Images

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dick Cheney był przez dwie kadencje wiceprezydentem w administracji George'a W. Busha. CNN opisuje go jako "najpotężniejszego współczesnego wiceprezydenta USA" i "głównego architekta wojny z terroryzmem", który przez dekady "był dominującym i polaryzującym graczem w Waszyngtonie". A Reuters dodaje, że był "siłą napędową amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku".

Republikanin, konserwatysta, krytyk Trumpa

Dick, a właściwie Richard Bruce Cheney, urodził się 30 stycznia 1941 w Lincoln. Przez większość dorosłego życia zmagał się z chorobami układu krążenia. Przeszedł kilka zawałów serca - pierwszy w wieku 37 lat. W 2012 roku został poddany operacji przeszczepu serca, którą określił jako "dar życia". Wraz ze swoim kardiologiem Jonathanem Reinerem napisał książkę "Heart: An American Medical Odyssey".

W ostatnich latach życia, choć nadal był zatwardziałym konserwatystą, dał się poznać jako zdecydowany krytyk prezydenta Donalda Trumpa. "W 248-letniej historii naszego narodu nigdy nie było osoby, która stanowiłaby większe zagrożenie dla naszej republiki niż Donald Trump" - przypomina jego słowa agencja. Jego córka, Liz Cheney, straciła mandat w Izbie Reprezentantów po tym, jak zagłosowała za impeachmentem Trumpa w następstwie ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Jej ojciec zgodził się z nią i zapowiedział, że w 2024 roku zagłosuje na kandydatkę Demokratów Kamalę Harris.