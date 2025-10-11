Diane Keaton nie żyje

Diane Keaton zmarła w Kalifornii - podał "People". Na razie magazyn nie podaje więcej szczegółów. Bliscy legendarnej aktorki prosili o uszanowanie ich prywatności.
Keaton, właściwie Diane Hall, urodziła się w 1946 roku w Los Angeles. Później studiowała między innymi aktorstwo w Nowym Jorku.
W 1978 roku Keaton zdobyła Oscara za główną rolę w filmie "Annie Hall" Woody'ego Allena. Oprócz tego wystąpiła między innymi w trylogii "Ojciec chrzestny", a także komediach "Ojciec panny młodej", "Zmowa pierwszych żon" czy "Lepiej późno niż później".
Prywatnie była też związana z Allenem i Warrenem Beattym, u którego zagrała w filmie "Czerwoni".
Autorka/Autor: Marcin Złotkowski
Źródło: Reuters, People
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA