Diane Keaton nie żyje

Diane Keaton na nagraniach archiwalnych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Diane Keaton zmarła w Kalifornii - podał "People". Na razie magazyn nie podaje więcej szczegółów. Bliscy legendarnej aktorki prosili o uszanowanie ich prywatności.

Keaton, właściwie Diane Hall, urodziła się w 1946 roku w Los Angeles. Później studiowała między innymi aktorstwo w Nowym Jorku.

Diane Keaton (1991, kadr z filmu "Ojciec panny młodej") Źródło: PAP/EPA

W 1978 roku Keaton zdobyła Oscara za główną rolę w filmie "Annie Hall" Woody'ego Allena. Oprócz tego wystąpiła między innymi w trylogii "Ojciec chrzestny", a także komediach "Ojciec panny młodej", "Zmowa pierwszych żon" czy "Lepiej późno niż później".

Prywatnie była też związana z Allenem i Warrenem Beattym, u którego zagrała w filmie "Czerwoni".

Diane Keaton. Zdjęcie z 2022 roku Źródło: PAP/EPA

OGLĄDAJ: TVN24 HD