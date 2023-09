Taki rodzaj pracy zwiększa ryzyko depresji i zaburzeń lękowych. Nowe badania

Ryzyko rozwoju depresji w przypadku pracowników zmianowych jest aż o 22 procent wyższe niż u osób pracujących w stałych godzinach - wynika z badania chińskich naukowców, opublikowanego w ubiegłym miesiącu na łamach czasopisma naukowego JAMA Newtork Open. Jak wskazuje w poniedziałkowym artykule "The Washington Post", nieregularna praca może także prowadzić do pogorszenia w późniejszym etapie życia pamięci oraz funkcji wykonawczych, niezbędnych do kontroli i samoregulacji zachowania.