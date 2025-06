Departament Stanu potwierdził śmierć Amerykanina w Kijowie

Zełenski: Rosja przyniosła na ukraińską ziemię ruiny i śmierć Źródło: Reuters

> Niezbędne jest 40 miliardów dolarów rocznego wsparcia dla Ukrainy, by kraj mógł się utrzymać i stawiać opór rosyjskiej agresji – przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. USA powinny wykorzystać swój wpływ, by skłonić Putina do zakończenia wojny, ponieważ to Rosja blokuje propozycje rozejmu – dodał.

> Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w którym zabitych zostało co najmniej 15 mieszkańców stolicy Ukrainy. W internecie pojawiło się wiele nagrań, na jednym z nich - opublikowanym przez szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta, Andrija Jermaka - widoczny jest moment uderzenia rosyjskiego drona w blok.

> Rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce potwierdziła, że w wyniku poniedziałkowego bombardowania Kijowa zginął obywatel Stanów Zjednoczonych. Potępiła przy tym rosyjski atak.

Praca służb po rosyjskim ataku w Kijowie Źródło: Vladyslav Musiienko/PAP/EPA

> Gdyby Rosja nadal była w G8, nie mielibyśmy dzisiaj wojny - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem w kuluarach szczytu G7 w kanadyjskim Kananaskis. Trump ocenił jednocześnie, że byłby otwarty na dołączenie Chin do grupy.

> Kanada przeznaczy 2 mld dolarów kanadyjskich na nową pomoc wojskową dla Ukrainy. Wprowadza też nowe sankcje na Rosję, w tym na flotę tankowców używanych przez Rosję do transportu ropy – poinformował premier Kanady Mark Carney podczas szczytu G7.

> Amerykańska administracja zamknęła grupę roboczą, której celem było wywieranie nacisków na Rosję i przyspieszenie rozmów pokojowych z Ukrainą - informuje Reuters, powołując się na swoje źródła.

