"Szokujące". Francuskie władze zapowiadają dochodzenie w sprawie działań policji

W związku z przypadkami przemocy policji wobec demonstrantów, francuska prokuratura poinformowała, że wszczęła kolejne śledztwa. Wśród prowadzonych dochodzeń jest między innymi sprawa pobicia przez funkcjonariusza leżącego manifestanta w Paryżu. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych.

W sobotę na ulice Paryża wyszli członkowie ruchu "żółte kamizelki" i przeciwnicy reformy emerytalnej. Jak napisała agencja AFP, manifestanci wznosili hasła wymierzone w rząd oraz policję. Jedna z uczestniczek protestu zarejestrowała i opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać leżącego na ziemi mężczyznę z zakrwawioną głową, a przyciskający go do chodnika policjant uderza go w twarz. Inni funkcjonariusze otaczają scenę zdarzenia kordonem.