Setki ofiar w kostnicach, tysiące rannych. Dramat w milionowym mieście

W ubiegłym tygodniu w wyniku walk w mieście Goma w Kongo zginęły co najmniej 773 osoby. Ta liczba może być wyższa, bowiem przedstawia tylko oficjalne dane ze szpitala. Milionowe miasto na wschodzie kraju zostało zdobyte przez rebeliantów z Ruchu M23 pod koniec stycznia.

Przymusowe wcielanie, do wojska, zbiorowe egzekucje

W piątek rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Jeremy Laurence powiedział, że rebelianci siłą wcielają cywilów w Gomie do wojska oraz poddają ich pracy przymusowej. - Udokumentowaliśmy też przeprowadzone przez M23 zbiorowe egzekucje co najmniej 12 osób (od 26 do 28 stycznia - red.) - dodał. Wskazał również, że ONZ weryfikuje doniesienia o tym, że żołnierze kongijscy zgwałcili 53 kobiety w Kiwu Południowym, wschodniej prowincji kraju.