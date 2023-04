Chiny nie będą już najludniejszym krajem świata. Niebawem wyprzedzi je sąsiednie państwo

Zdaniem demografów w najbliższym czasie liczba ludności w Indiach przekroczy 1,428 miliarda osób. Państwo to stanie się więc najludniejszym na świecie, prześcigając najludniejsze dotąd Chiny, których populacja ma wówczas liczyć ponad 1,425 miliarda osób. Na trzecim miejscu mają uplasować się Stany Zjednoczone z liczbą ludności szacowaną na 340 milionów. - To okazja do świętowania naszej różnorodności, uznania naszego wspólnego człowieczeństwa i podziwiania postępów w dziedzinie zdrowia, które wydłużyły życie i radykalnie zmniejszyły śmiertelność matek i dzieci – przekazał w oświadczeniu sekretarz generalny ONZ António Guterres, odnosząc się do wyników opracowania UNFPA.