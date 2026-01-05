Logo strona główna
Świat

"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Co wiemy o następczyni Maduro

Delcy Rodriguez
Jacek Stawiski (Tygodnik Powszechny, TVN24 BiS): wygląda na to, że w Wenezueli rządzą struktury państwowe, które funkcjonowały przed obaleniem Maduro
Źródło: TVN24
Delcy Rodriguez nie jest umiarkowaną alternatywą dla Maduro - ocenił były turecki dyplomata w Wenezueli Imdat Oner dla stacji CNN. Po pojmaniu przez Amerykanów dyktatora to właśnie ona przejęła jego obowiązki w kraju. Kim jest? Jak wyglądała jej droga do politycznego sukcesu? I czy zgodzi się na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi?

Nicolas Maduro wyznaczył Delcy Rodriguez na stanowisko wiceprezydenta w 2018 roku. Od 2020 roku łączyła je z posadą ministry gospodarki i finansów, a od 2024 roku także ministry ds. ropy naftowej. Jako wiceprezydentka była oficjalną szefową agencji wywiadowczej SEBIN, określanej jako tajna policja wenezuelskiego reżimu.

W sobotę nad ranem czasu miejscowego siły USA przeprowadziły atak na Caracas i kilka innych miast Wenezueli. W czasie operacji Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani i wywiezieni z kraju. Sąd Najwyższy przekazał obowiązki głowy państwa Rodriguez. Zgodnie z wenezuelską konstytucją niezależnie od tego, czy nieobecność prezydenta jest czasowa, czy całkowita, jego obowiązku przejmuje wiceprezydent.

Co Rodriguez mówi o pojmaniu prezydenta i współpracy Wenezueli z USA? Jak wyglądała jej polityczna droga na wysokie stanowiska oraz czy utrzyma urząd po obaleniu reżimu?

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez
Źródło: Yander Zamora/EFE/PAP/EPA

"Twardogłowa i prominentna" postać reżimu Maduro

Rodriguez nie jest umiarkowaną alternatywą dla Maduro - skomentował dla CNN analityk z Jack D. Gordon Institute oraz były turecki dyplomata w Wenezueli Imdat Oner. - Była jedną z najpotężniejszych i najbardziej twardogłowych postaci w całym systemie - dodaje. 

Prawnik i analityk polityczny Jose Manuel Romano ocenił natomiast, że Rodriguez jest "bardzo prominentną" postacią w wenezuelskim rządzie i cieszyła się "pełnym zaufaniem" Maduro. - To kobieta o dużych zdolnościach przywódczych i do kierowania zespołami. Skupia się na wynikach i ma znaczny wpływ na cały aparat rządowy, w tym na ministerstwo obrony. To bardzo ważne w obecnych okolicznościach - ocenił.

Delcy Rodriguez obok Nicolasa Maduro. Zdjęcie z grudnia 2023 roku
Delcy Rodriguez obok Nicolasa Maduro. Zdjęcie z grudnia 2023 roku
Źródło: MIGUEL GUTIERREZ/EPA/PAP

Reżim Maduro w Wenezueli trwał ponad dekadę. W tym czasie fałszował wybory (w tym ostatnie prezydenckie w 2024 roku), brutalnie tłumił protesty i prześladował opozycję. Pogrążył kraj bogaty w złoża ropy naftowej w gigantycznym kryzysie gospodarczym. Z powodu sytuacji gospodarczej i prześladowań z Wenezueli wyjechało w ostatnich latach około ośmiu milionów osób, czyli blisko 20 procent ludności.

Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny
Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny

Co Rodriguez mówiła po pojmaniu Maduro?

Po przeprowadzonej przez USA operacji w Caracas i innych częściach kraju, wenezuelski rząd oskarżył Stany Zjednoczone o atak na obiekty wojskowe i cywilne. Rodriguez oficjalnie potępiła działania administracji Trumpa. - Żądamy natychmiastowego uwolnienia prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores. Nicolas Maduro jest jedynym prezydentem Wenezueli - powiedziała podczas posiedzenia Rady Obrony Narodowej transmitowanego przez telewizję VTV. Mówiła też, że miejsce pobytu Maduro i Flores jest nieznane i zażądała dowodu, że żyją.

W niedzielę "New York Times" ujawnił, że amerykańscy urzędnicy już kilka tygodni wcześniej mieli wybrać Rodriguez na następcę Maduro. Jak uzasadniali w rozmowie z dziennikiem, pełniąca obowiązki prezydenta "będzie chronić i wspierać przyszłe amerykańskie inwestycje energetyczne" w Wenezueli.

Przedstawiciele USA zastrzegają sobie też prawo do kolejnych działań militarnych, jeśli Rodriguez nie będzie szanować interesów USA - ostrzegł NYT. Trump ogłosił w sobotę na konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą do czasu "bezpiecznej, właściwej i rozsądnej transformacji". Nie sprecyzował, kto konkretnie ma to robić, ale zasugerował, że Rodriguez zgodziła się pójść na współpracę z USA.

Dlaczego wybór padł na Rodriguez? Jak podkreśla NYT "zaimponowała administracji Trumpa sposobem, w jaki zarządza kluczowym dla Wenezueli przemysłem naftowym". Innym z powodów ma być niechęć amerykańskiego prezydenta do liderki wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado - laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.

Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro
Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro
Źródło: MIGUEL GUTIERREZ/EFE/PAP/EPA

Rodriguez zaprosiła USA do współpracy

W poniedziałek pełniąca obowiązki Maduro opublikowała kolejne oświadczenie, tym razem na Facebooku. Wpis zatytułowała: "Przesłanie Wenezueli do świata i Stanów Zjednoczonych". Rodriguez napisała, że kraj "dąży do życia bez zewnętrznych zagrożeń" i chce nadać priorytetowe znaczenie dążeniu do zrównoważonych i opartych na szacunku stosunków z USA.

"Wenezuela potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz pokoju i pokojowego współistnienia. Nasz kraj dąży do życia bez zewnętrznych zagrożeń, w atmosferze szacunku i współpracy międzynarodowej. Wierzymy, że pokój na świecie można osiągnąć, gwarantując najpierw pokój w każdym kraju" - podkreśliła.

Zapewniła, że Wenezuela priorytetowo traktuje dążenie do zrównoważonych i opartych na szacunku stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz do relacji z innymi krajami regionu opartych na zasadach suwerennej równości i nieingerencji.

"Zapraszamy rząd USA do współpracy z nami w zakresie programu kooperacji ukierunkowanego na wspólny rozwój w ramach prawa międzynarodowego w celu wzmocnienia trwałego współistnienia społeczności" - napisała Rodriguez.

Zwróciła się też bezpośrednio do Trumpa: "Nasze narody i nasz region zasługują na pokój i dialog, a nie na wojnę. Takie było zawsze przesłanie prezydenta Nicolasa Maduro i takie jest obecnie przesłanie całej Wenezueli. To jest Wenezuela, w którą wierzę i której poświęciłam życie. Marzę o Wenezueli, w której wszyscy dobrzy Wenezuelczycy mogą się zjednoczyć. Wenezuela ma prawo do pokoju, rozwoju, suwerenności i przyszłości".

Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?
Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?

Polityczna droga Rodriguez

Rodriguez urodziła się w 1969 roku w Caracas. Jest córką Jorge Antonio Rodrigueza, lewicowego działacza i bojówkarza, który zmarł w areszcie, gdzie trafił za udział w porwaniu amerykańskiego biznesmena. Jej brat, Jorge Rodriguez, jest obecnie przewodniczącym wenezuelskiego parlamentu. To on miał też ułatwić awans siostrze.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli jest z wykształcenia prawniczką. W politykę zaangażowana była już w czasie prezydentury Hugo Chaveza, ale w 2013 roku, gdy zastąpił go Maduro, jej pozycja zaczęła się umacniać. W latach 2013-2014 kierowała resortem komunikacji i informacji, a następnie - ministerstwem spraw zagranicznych. Na tym stanowisku broniła rządu Maduro przed międzynarodową krytyką, w tym zarzutami o regres demokracji i łamanie praw człowieka w kraju - przypomina CNN. 

Jako szefowa dyplomacji występowała na forum ONZ, gdzie oskarżała inne rządy o działania mające na celu osłabienie jej kraju. 

Delcy Rodriguez w trakcie 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2019 roku
Delcy Rodriguez w trakcie 74. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2019 roku
Źródło: Shutterstock

W 2017 roku Rodriguez zrezygnowała z tego stanowiska, by pokierować budzącą kontrowersje konstytuantą, która rozszerzyła uprawnienia Maduro. Gdy odchodziła z funkcji szefowej MSZ, Maduro pochwalił jej działania w obronie stanowiska socjalistycznego rządu na arenie międzynarodowej.

- Naprawdę zasługuje na uznanie całego kraju, ponieważ broniła suwerenności Wenezueli, pokoju i niepodległości jak tygrysica. Gratulacje towarzyszko! Dobra robota - mówił wtedy Maduro.

Ogłaszając w 2018 roku wybór Rodriguez na stanowisko wiceprezydentki, Maduro określił ją natomiast jako "młodą, odważną, doświadczoną kobietę, córkę męczennika, rewolucjonistkę, sprawdzoną w tysiącu bitew".

pc

Trump: Maduro nie będzie już zagrożeniem

pc
Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, NYT, CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Drew Angerer/Getty Images

