Didier Migaud, nowy minister sprawiedliwości Francji, poparł pomysł zmiany obowiązującej we francuskim prawodawstwie definicji gwałtu i uwzględnienia w jej treści kryterium zgody. Powrót debaty na ten temat sprowokował głośny proces 71-letniego Dominique Pelicota, który przez lata podawał żonie środki odurzające, by następnie organizować gwałty na niej.

Zgodnie z aktualną treścią francuskiego kodeksu karnego gwałtem jest "wszelki akt penetracji seksualnej" popełniony przy użyciu "przemocy, przymusu, groźby bądź zaskoczenia". Jak wskazuje "La Depeche", przestępstwo to karane jest karą do 7 lat pozbawienia wolności i grzywną do 100 tysięcy euro (równowartość 428 tys. zł.). Jednak brak choćby jednego ze wskazanych w definicji elementów, jest równoznaczny z brakiem znamion przestępstwa. W kraju nie brak więc głosów nawołujących do zmiany regulacji.