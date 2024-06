"Wystarczyło 10 minut, by zaprzepaścić prezydenturę". Światowe media o starciu Biden-Trump

W czwartkowy wieczór w CNN odbyła się pierwsza debata prezydencka między Joe Bidenem i Donaldem Trumpem . Według większości oglądających (67 proc.) wygrał ją Trump , a tylko dla 33 proc. zwycięzcą był Biden. Światowe media rozpisują się głównie na temat słabego występu urzędującego prezydenta, któremu nie udało się rozwiać wątpliwości co do domniemanego złego stanu zdrowia, spowodowanego zaawansowanym wiekiem. Zwraca się uwagę, że Biden rozpoczął pojedynek zachrypnięty , mówił cicho i czasem plątał się w słowach, nie wykorzystując całego dostępnego czasu. W czasie debaty jego doradcy przekazali, że Biden walczy z przeziębieniem.

Komentarze światowych mediów po debacie prezydenckiej w USA

"Przed czwartkowym wieczorem wielu Amerykanów wyrażało obawy dotyczące wieku Joe Bidena i jego zdolności do sprawowania urzędu. Stwierdzenie, że ta debata nie rozwiała tych obaw, może być jednym z największych niedopowiedzeń tego roku" - oceniło BBC. "Prezydent wkroczył w debatę z niską poprzeczką do pokonania i potknął się. Był płaski, rozgadywał się, jego wypowiedzi były niejasne" - wymienia brytyjska stacja i dodaje, że niektóre z jego odpowiedzi "nie miały sensu".

Fox News wskazuje, że gdy Biden odpowiadał na pytanie dotyczące gospodarki, "wydawało się, że zgubił tok myślenia", a odpowiadając na pytanie o imigracji, mówił niezrozumiale. - Naprawdę nie wiem, co powiedział na ten temat i myślę, że on też nie wie, co powiedział - stwierdził wtedy Trump.

USA Today pisze z kolei, że Biden "przystąpił do debaty z dużą potrzebą ożywienia swojej kampanii, zjednoczenia partii i odpowiedzi na sceptycyzm wobec jego wieku oraz zdolność do sprawowania urzędu przez kolejną kadencję. Choć poprawił się w czasie dyskusji po wyjątkowo trudnym początku, nie uśmierzył tych obaw". - Trump kłamał, a Biden grał w obronie - ocenił anonimowo w rozmowie z portalem jeden z demokratów i określił debatę mianem "katastrofy".

Portal Politico napisał, że "demokraci są tak spanikowani z powodu słabego występu prezydenta Joe Bidena, że niektórzy aktywnie dyskutują o tym, co jeszcze do niedawna było nie do wypowiedzenia: zastąpieniu go na liście wyborczej".