"Będą niespodzianki", ale "starcie bardziej merytoryczne, niż nam się wydaje". Dziennikarz CNN o debacie Biden-Trump

Jeff Zeleny, dziennikarz CNN, w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN mówił o dzisiejszej debacie Joe Biden kontra Donald Trump. - Jeśli posłuchać tego, co mówią o sobie nawzajem, to nie ma wątpliwości, że będą niespodzianki - stwierdził. Zaznaczył jednak, że debata będzie "bardziej merytoryczna, niż nam się wydaje"

Będą niespodzianki, ale starcie bardziej merytoryczne, niż nam się wydaje

- Myślę, że zdecydowanie będą niespodzianki. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w kampanii. Były prezydent Donald Trump jasno powiedział, że nie wierzy, w reelekcję Joe Bidena i odwrotnie. Jeśli tylko posłuchasz tego, co mówią o sobie nawzajem, to nie ma wątpliwości co do niespodzianek - stwierdził.