Według niego była to "niesamowita debata". Jego zdaniem Trump "absolutnie" pokonał Bidena. - Trump był naprawdę spokojny, normalny. Biden był niespójny, powtarzał się, czasami wyglądał, jakby nie wiedział, co się dzieje. Amerykanie zobaczyli dzisiaj jasny rozdźwięk między tymi dwoma kandydatami - powiedział Lewandowski.

"Demokraci w tej chwili są w stanie powolnego upadku"

"Nikt nie będzie lepszy dla Polski niż Trump"

- To nie jest kwestia wyłącznie prezydenta Dudy, który to ogląda. Xi Jinping też to ogląda, Putin to ogląda. Ci ludzie wiedzą, że dopóki Trump nie zostanie prezydentem, mogą sobie robić, co chcą z USA i nic się nie stanie, bo Biden jest zbyt słaby - stwierdził.