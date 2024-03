Dania zapowiada obowiązkowy pobór kobiet do wojska

Duńskie władze zapowiedziały rozpoczęcie poboru kobiet do wojska od 2026 roku. Ogłoszono też wydłużenie czasu trwania obowiązkowej służby wojskowej oraz zwiększenie budżetu na obronność. - Nie dozbrajamy się dlatego, że chcemy wojny (...), ale dlatego, że chcemy jej uniknąć - powiedziała premier Mette Frederiksen.

W środę podczas wspólnej konferencji prasowej premier Danii Mette Frederiksen, wicepremiera i ministra obrony Troelsa Lund Poulsena oraz ministra spraw zagranicznych Larsa Loekke Rasmussena ogłoszono plan reform w duńskiej armii. Wśród zapowiedzi znalazła się m.in. kwestia zwiększenia wydatków na obronność, a także rozpoczęcia po raz pierwszy w historii poboru kobiet do wojska.

Pobór kobiet do wojska

Pobór kobiet do armii ma być wprowadzony od 2026 roku. Jak zaznaczyła premier Frederiksen, jej rząd chce tym samym osiągnąć "pełną równość płci" w wojsku. - Bardziej solidny pobór, przy zachowaniu pełnej równości płci, musi przyczynić się do rozwiązania wyzwań w zakresie obronności, mobilizacji narodowej i obsadzania naszych sił zbrojnych - dodał minister Poulsen.

Dania stanie się tym samym trzecim europejskim państwem, które nakładałoby na kobiety obowiązek służby wojskowej. Norwegia wprowadziła taki wymóg w 2015, a Szwecja w 2017 roku. Obecnie kobiety w Danii mogą zgłaszać się do wojska na ochotnika - w 2023 roku w liczącej 4,7 tys. osób grupie ochotników stanowiły jedną czwartą. Obowiązkowa służba wojskowa dotyczy dziś w Danii mężczyzn po 18. roku życia. Nie wszyscy młodzi mężczyźni ją jednak przechodzą, ponieważ liczba możliwych do przeszkolenia w ciągu roku poborowych jest ograniczona i większość miejsc zajmują ochotnicy.

Duńskie władze ogłosiły, że liczba osób podlegających każdego roku obowiązkowi służby wojskowej zwiększy się jednak teraz do 5 tys. rocznie. Wydłużony zostanie też czas obowiązkowej służby, z obecnych czterech miesięcy do jedenastu, i dotyczyć będzie zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W kraju liczącym prawie sześć milionów mieszkańców jest obecnie około 9 tys. żołnierzy zawodowych.

Większe wydatki na obronność

Przedstawiciele rządu zapowiedzieli też zwiększanie wydatków na obronność. W zeszłym roku Dania wydała na ten cel około 1,4 proc. swojego PKB, ale w kolejnych pięciu latach zamierza zwiększyć je o 5,4 miliarda euro, by osiągnąć wymagany przez NATO próg 2 proc. PKB.

Minister Rasmussen zaznaczył, że podejmowane działania mają pełnić rolę odstraszania. Według niego, choć obecnie "Rosja nie stanowi zagrożenia dla Danii", to jego kraj nie może sobie pozwolić na "doprowadzenie do sytuacji, w której tak by się stało".