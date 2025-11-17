"Jeden lub więcej dronów" w pobliżu lotniska. Loty wstrzymane

Drony nad lotniskiem w Aalborgu w Danii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zamknięciu portu lotniczego poinformowała zarządzająca ruchem lotniczym spółka Naviair. - W pobliżu lotniska mógł zostać zaobserwowany jeden lub więcej dronów. Intensywnie sprawdzamy ten obszar - poinformowała policja Jutlandii Północnej we wpisie na platformie na X. W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej anulowano lub opóźniono przyloty samolotów z Kopenhagi. Lot linii KLM z Amsterdamu został przekierowany na lotnisko Billund w Danii. Kolejne loty zaplanowane są dopiero na poniedziałek rano.

Drony i problemy na lotniskach

Port lotniczy w Aalborgu został ostatnio zamknięty na kilka godzin pod koniec września po obserwacji dronów. Wcześniej podobne incydenty spowodowały wstrzymanie ruchu w porcie lotniczym Kastrup w Kopenhadze.

Wówczas premier Danii, Mette Frederiksen, zdarzenia te nazwała atakiem hybrydowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD