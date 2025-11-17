"Jeden lub więcej dronów" w pobliżu lotniska. Loty wstrzymane

O zamknięciu portu lotniczego poinformowała zarządzająca ruchem lotniczym spółka Naviair. - W pobliżu lotniska mógł zostać zaobserwowany jeden lub więcej dronów. Intensywnie sprawdzamy ten obszar - poinformowała policja Jutlandii Północnej we wpisie na platformie na X. W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej anulowano lub opóźniono przyloty samolotów z Kopenhagi. Lot linii KLM z Amsterdamu został przekierowany na lotnisko Billund w Danii. Kolejne loty zaplanowane są dopiero na poniedziałek rano.
Drony i problemy na lotniskach
Port lotniczy w Aalborgu został ostatnio zamknięty na kilka godzin pod koniec września po obserwacji dronów. Wcześniej podobne incydenty spowodowały wstrzymanie ruchu w porcie lotniczym Kastrup w Kopenhadze.
Wówczas premier Danii, Mette Frederiksen, zdarzenia te nazwała atakiem hybrydowym.
