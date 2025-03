Czy USA wznowią pomoc wywiadowczą dla Ukrainy? Krótka odpowiedź Trumpa

> Jak pisze agencja Reutera, prezydent USA Donald Trump , zapytany na pokładzie samolotu Air Force One, którym wracał z Florydy do Waszyngtonu, czy rozważa zakończenie zawieszenia wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy , powiedział: "Prawie już to zrobiliśmy". Amerykański prezydent stwierdził też, że jest optymistą przed rozmowami sekretarza stanu USA Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą, które mają odbyć się we wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. - Wierzę, że w tym tygodniu poczynimy duże postępy - powiedział Trump i wyraził przekonanie, że Kijów podpisze z USA umowę o eksploatacji ukraińskich surowców mineralnych. - Podpiszą umowę w sprawie minerałów, ale chcę, aby chcieli pokoju. Nie pokazali tego w takim stopniu, w jakim powinni - ocenił Trump.

> Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w niedzielę, że UE nie może wydawać większości pieniędzy na broń z krajów trzecich. Uznała, że dziś nie ma wprawdzie innego wyjścia, ale celem dozbrajania Europy powinny być inwestycje we własny przemysł, a co się z tym wiąże - w miejsca pracy. Von der Leyen pytana o to, czy w przyszłości zaproponuje wspólny unijny dług na rzecz zwiększenia inwestycji w obronę, odparła, że Europa znajduje się w takim momencie, że nic nie jest wykluczone. Przewodnicząca KE nazwała zaprezentowany w zeszłym tygodniu plan dozbrajania Europy "historycznym", ponieważ w jej ocenie stanie się on fundamentem unii obronnej. Do tej pory - jak dodała - inwestowanie w przemysł obronny było stricte domeną NATO.