Rosyjski czołg T-90M zniszczony w Ukrainie. Jak wygląda i działa

Media społecznościowe obiegło zdjęcie zniszczonego pod Charkowem czołgu T-90M - najnowszej rosyjskiej modyfikacji. Miało do tego dojść zaledwie kilka dni po tym, jak czołg po raz pierwszy został zauważony na zdjęciach z Ukrainy.

Nakidka to specjalny materiał, który według Rosjan ma eliminować możliwość użycia precyzyjnie naprowadzanej broni. Ma teoretycznie zmniejszać szanse wykrycia w dzień i w nocy o 30 procent, trafienia pocisków naprowadzanych na podczerwień trzykrotnie, a przez radar sześciokrotnie.

Czołg T-90M

T-90M to najnowsza modyfikacja T-90, nad którą prace rozpoczęto w 2004 r. Czołg produkowany jest w firmie Urałwagonzawod w Niżnym Tagile na Uralu. Armia rosyjska posiada od 40 do 70 czołgów w tej wersji.

Jak podał Spider's Web, czołg T-90M, w porównaniu do wersji podstawowej, przeszedł głęboką modernizację jeśli chodzi o możliwości na polu walki. Pojawił się między innymi peryskop dowódcy PK PAN - 360 stopni z urządzeniem termowizyjnym, celownik PNM Sosna-U dla działonowego i nowy komputer kierowania ogniem Kalina z systemem nawigacji GLONASS i zintegrowanym systemem informacji bojowej.

Według portalu T-90M miał być czołgiem, który usuwa wszystkie dotychczasowe wady rosyjskich czołgów związane z karuzelą, czyli automatem do przechowywania i ładowania amunicji. Do tej pory amunicja była ulokowana tak, że niemal każde przebicie pancerza kończyło się efektywnym wybuchem zgromadzonych pod wieżą pocisków. Kończy się to potężną eksplozją, podczas której wieża odlatuje czasem na kilkadziesiąt metrów. Załoga nie ma w takim przypadku najmniejszych szans na przeżycie.