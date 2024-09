- Rosja ciągle powtarza: "jeśli to zrobicie, jeśli przekroczycie tę czy inną czerwoną linię, możemy eskalować". Dlaczego nie odwrócimy sytuacji i nie powiemy im: "mamy (własne czerwone) linie i jeśli zbombardujecie jeszcze jeden budynek cywilny, to nie bądźcie zaskoczeni, jeśli na przykład dostarczymy (Ukrainie - dop. red.) pociski manewrujące Taurus lub USA pozwolą Ukrainie atakować cele wojskowe w Rosji" - powiedział były przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger.

Do negocjacji potrzebne jest wsparcie Ukrainy

- Musimy pamiętać, że Rosja, ze względu na swoją historię, doświadczenie i kulturowe zachowania, nie szanuje ustępstw ani słabości, Rosja szanuje siłę - zauważył. Jak dodał, "jeśli chcemy zachęcić Rosjan do negocjacji, należy zapewnić, by Ukraińcy nie stracili więcej terytorium w Donbasie i mieli zapewnioną naszą pomoc w przetrwaniu tej zimy".

Nie ma szans na pokój przed wyborami w USA?

To Waszyngton i Moskwa będą musiały ustalić ogólne ramy rozmów pokojowych, a to nie wydarzy się przed wyborami prezydenckimi w USA w listopadzie - ocenił. Zdaniem dyplomaty Putin i jego sojusznicy nie będą chcieli zawierać porozumienia z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem ani z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. - Uważają Europejczyków za wasali Waszyngtonu – powiedział.

W jego opinii wynik wyborów w USA będzie ważny dla dalszego rozwoju sytuacji. - To będzie różnica, czy wygra (demokratka Kamala) Harris czy (republikanin Donald) Trump. Jeśli to drugie, widzę ryzyko, że Trump pomyśli, że sam może to zrobić (tj. zakończyć wojnę na Ukrainie - dop. red.), po prostu dzwoniąc do Władimira (Putina) - podkreślił Ischinger.