"Macie krew na rękach". Po masakrze domagają się dymisji

Do strzelaniny doszło w środę po południu w Cetyni, mieście położonym na południu Czarnogóry, około 30 km od Podgoricy. Domniemany sprawca zabił 12 osób, w tym dwoje dzieci, w kilku różnych miejscach oraz ranił cztery kolejne osoby. Policja nie była w stanie go schwytać przez kilka godzin. Znaleziono go w nocy, rannego po próbie samobójczej. Zmarł w drodze do szpitala.