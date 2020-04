Te konie niemal wyginęły, z trudem udało się je przywrócić naturze. Teraz z pożaru w Czarnobylu uratowali źrebaka

"Nie wiemy, dokąd poszła matka tego małego konia Przewalskiego, którego leśnicy zauważyli wędrującego po jednym z płonących obszarów strefy wykluczenia. Może coś wystraszyło stado i nie zauważyło, jak zagubiło to dziecko... Szukaj teraz wiatru w polu" – czytamy na fanpage’u Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery.

Ci zajęli się małym źrebakiem. Weterynarz przyśpił malucha, po czym owinięto go w kocyk i zasłonięto mu oczy płachtą, by w razie przebudzenia się nie spłoszył. Małego konika zapakowano na tylne siedzenia auta i przewieziono do klubu jeździeckiego Magnat pod Kijowem, gdzie znajdzie się pod opieką profesjonalistów.