Próbowała dźgnąć inną dziewczynę, policjant pociągnął za spust. "Nie zasługiwała, by zostać zastrzelona"

Nastolatka z nożem zastrzelona przez policję

"Jedna młoda dziewczyna nie wróci dziś do domu"

Dane funkcjonariusza, który oddał strzał do nastolatki nie zostały upublicznione, ale jak zwracają uwagę amerykańskie media, z nagrania wynika, że to biały mężczyzna. Szef policji poinformował, że zostanie on "zdjęty z ulicy" na czas dochodzenia.

Burmistrz miasta Andrew Ginther powiedział, że po wstępnej analizie materiału filmowego wynika, że policjant, który oddał strzał "podjął działania, by chronić inną młodą dziewczynę". - Ale jedna młoda dziewczyna nie wróci dziś do domu - zaznaczył. Poprosił wszystkich, by modlili się o spokój. - Dziś wieczorem modlimy się za tę rodzinę, za to miasto i za naszych sąsiadów - dodał.