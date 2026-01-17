Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co ze śledztwem po kradzieży w Luwrze? "Wszystko jest możliwe"

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Co mogło stać się z klejnotami, skradzionymi z Luwru?
Źródło: TVN24
Prokuratorka Paryża Laure Beccuau poinformowała o postępach śledztwa w sprawie kradzieży klejnotów z Luwru. Pokreśliła, że według informacji prokuratury nie zostały one wywiezione z Francji. - Wciąż mamy szansę zbadania tropów na poziomie krajowym - przekazała w sobotę.

Ruszyły przesłuchania czterech mężczyzn podejrzanych o dokonanie w październiku kradzieży w paryskim Luwrze. Przesłuchiwana jest także partnerka jednego z nich, uważana za wspólniczkę.

O postępach w śledztwie mówiła w sobotę prokuratorka Paryża Laure Beccuau. - Na tym etapie przesłuchania nie przyniosły nowych elementów śledztwa - przyznała. Zapewniła jednak, że sprawa jest "priorytetowa", a głównym celem jest odnalezienie zrabowanych klejnotów.

Podkreśliła, że prokuratura nie ma poszlak świadczących o tym, że zrabowane klejnoty mogłyby zostać przewiezione przez granicę. - Wciąż mamy szansę zbadania tropów na poziomie krajowym. Wszystko jest możliwe - powiedziała Beccuau.

Przekonywała również, że nawet w przypadku ich wywózki za granicę, trop nie zostanie stracony. Dzięki kontaktom w świecie sztuki śledczy mogą otrzymać sygnały dotyczące siatek paserskich, również za granicą, tłumaczyła Beccuau. Prokuratorka wspomniała także, że gdyby cenny łup został oddany, to byłoby okazaniem "czynnego żalu", co może zostać wzięte pod uwagę w momencie wymierzenia kary. Zapewniła o determinacji służb. - Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. (Śledztwo - red.) zajmie tyle czasu, ile będzie trzeba - zapowiedziała.

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Źródło: PAP/EPA/Mohammed Badra

Kradzież w Luwrze

Do włamania do Luwru doszło 19 października zeszłego roku. Dwóch sprawców wtargnęło do Galerii Apolla, w której przechowywane są klejnoty koronne francuskich władców, przez okno balkonowe, dostając się tam z ulicy przy użyciu wysięgnika. Dwóch innych czekało na zewnątrz, by pomóc im w ucieczce. Cała operacja trwała niecałe 10 minut. Podczas ucieczki sprawcy zgubili jeden ze zrabowanych przedmiotów - koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. Reszty klejnotów dotąd nie odnaleziono.

Wartość skradzionych precjozów wycenia się na 88 milionów euro. Historycy sztuki podkreślają jednak, że mają one przede wszystkim wymiar tożsamościowy, który "jest nie do wycenienia".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"

"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"

BIZNES
Co skradziono z Luwru? Lista

Co skradziono z Luwru? Lista

Włamywacze zostawili na miejscu wiele śladów, które pozwoliły policji na ustalenie ich tożsamości. W listopadzie cała czwórka została aresztowana, a w tym tygodniu rozpoczęły się ich przesłuchania. Prokuratura nadal ocenia, że podejrzani nie mają cech, które pozwoliłyby ich wiązać z przestępczością zorganizowaną.

OGLĄDAJ: Zuchwały skok. To zdradziło złodziei
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem

Zuchwały skok. To zdradziło złodziei

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Mohammed Badra

Udostępnij:
TAGI:
ParyżLuwrFrancja
Czytaj także:
W miejscowości Jaszczów Kolonia w domu znaleziono ciała dwóch kobiet
Dwie kobiety zginęły w pożarze domu
Lublin
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi? Radzi autorka bloga
WARSZAWA
imageTitle
Dziennikarz Eurosportu spróbował swoich sił w sumo. "Wyniszczające"
EUROSPORT
imageTitle
"Nie powinno być mnie w drugiej serii". Polacy o rozczarowującym konkursie
Najnowsze
Kleszcz na ubraniu w styczniu 2025 roku
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Agnieszka Stradecka
Kadr na kino 10.01.2026
Tom Waits na dużym ekranie, Julio Iglesias oskarżany, wyczekiwany powrót BTS
KADR NA KINO
shutterstock_2531274575
97-latek próbuje udowodnić, że żyje. "Już czwarty raz"
BIZNES
Mróz w Polsce
"Idzie mróz ze wschodu". Będzie dla nas wyzwaniem
METEO
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów
WARSZAWA
Pożar w Myjomicach
Tragiczny pożar. Nie żyje 11-letni chłopiec, jego matka zmarła w szpitalu
Poznań
Zaginiony Kacper Świerk
Zaginął naukowiec. Wyszedł z domu i nie wrócił
Rzeszów
Kacper Tomasiak
Tomasiak skomentował wpadkę w Sapporo. Wie, gdzie popełnił błąd
EUROSPORT
bojanowski smieci 1
"Wirtuoz mafii śmieciowej" przyjechał i "wyłożył karty na stół"
Polska
imageTitle
Biathlonistka z Grenlandii wystąpi pod duńską flagą. "To pokaże naszą jedność"
EUROSPORT
W wyniku awarii wodociągowej powstało rozlewisko
Pękła magistrala wodociągowa. Woda zalała skwer
Pruszków
shutterstock_2549548975
Można dostać 40 tysięcy złotych. Trwa wyścig z czasem
BIZNES
Prom Jantar Unity przy Wałach Chrobrego w Szczecinie
"Polska potęga na Bałtyku" zostanie ochrzczona. Prom Jantar Unity wypłynie już 20 stycznia
Szczecin
imageTitle
Spektakularny powrót Prevca. Odleciał rywalom
EUROSPORT
Białystok: w nocy znaleziono szczątki balonu z papierosami
Spadły balony z nielegalnym ładunkiem. Apel policji
Białystok
Protest w ramach poparcia dla Irańczyków w Szwajcarii. Płonące zdjęcie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, 13 stycznia 2026 r.
"Wdrażany jest tajny plan". Alarmujące doniesienia z Iranu
Świat
imageTitle
Plan transmisji 1. dnia Australian Open
EUROSPORT
imageTitle
Błysk geniuszu lidera Pucharu Świata. Polacy zawiedli w Sapporo
EUROSPORT
imageTitle
Piter ze zwycięstwem w Hobart. Tytuł tuż przed Australian Open
EUROSPORT
Zima w Warszawie
Dźwięki stolicy szkodzą mieszkańcom. Alarmujące wyniki raportu
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach
EUROSPORT
Smog spowił Sarajewo
Alarm przed smogiem. "Sytuacja może się tylko pogorszyć"
METEO
Kolumbia. Żołnierze na granicy z Wenezuelą
Ataki zabójczych dronów. Tak będą z nimi walczyć
Świat
Donald Trump w Białym Domu
Trump: Straciłbym cię. To moja poważna obawa
BIZNES
Eksplozje w Caracas
Podsumowali, ilu żołnierzy zginęło w akcji zatrzymania Maduro
Świat
Parafia pod wezwaniem świętej Teresy w Palermo
Parafia musi zapłacić odszkodowanie, bo dzieci grały w piłkę
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica