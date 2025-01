"To coś zupełnie innego niż pandemia COVID-19"

Gwałtownie rosnąca w ostatnich tygodniach liczba zakażeń metapneumowirusem (hMPV) w Chinach przywołała wspomnienia sprzed pięciu lat. Jednak pomimo pewnych podobieństw do początków pandemii COVID-19 sytuacja jest zupełnie inna i "znacznie mniej niepokojąca" - twierdzą media. Co wiadomo o wirusie?

Oficjalne chińskie dane pokazują, że liczba przypadków hMPV rośnie od połowy grudnia. Według służb sanitarnych najbardziej gwałtowny wzrost notuje się na północy kraju. Jak pisaliśmy, wprowadzono środki nadzwyczajne w celu monitorowania rozprzestrzeniania się hMPV. Tymczasem media informują o przeciążonych szpitalach i obawach o wybuch epidemii. Umieszczane w mediach społecznościowych nagrania pokazują sceny przypominjące początek pandemii COVID-19. Chińskie władze zaleciły stosowanie środków ostrożności - dbanie o higienę, zakrywanie ust i nosa chusteczką lub zgiętym w łokciu ramieniem podczas kaszlu i kichania, częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund oraz noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach.

Jednak pomimo pewnych podobieństw sytuacja jest zupełnie inna i "znacznie mniej niepokojąca" - uspokajają specjaliści cytowani przez media.

Czym jest hMPV - objawy, leczenie, szczepionki

Metapneumowirus (hMPV) to jeden z kilku patogenów, które krążą po świecie, powodując choroby układu oddechowego - przypomina "The New York Times". Został zidentyfikowany w 2001 roku, naukowcy twierdzą jednak, że jest wśród nas od co najmniej 60 lat. Jest powszechny - większość ludzi zostaje zarażona już w dzieciństwie, a w trakcie swojego życia może zaś doświadczyć kilku infekcji. W tych krajach, w których występują pory roku, hMPV występuje sezonowo, podobnie jak grypa. Bliżej równika notuje się jego występowanie na niższym poziomie, ale przez cały rok - wyjaśnia "NYT".

HMPV powoduje objawy podobne do tych związanych z grypą i COVID-19 - kaszel, gorączkę, zatkany nos. Większość zakażeń ma łagodny przebieg, przypominający przeziębienie. Ciężkie przypadki mogą prowadzić do zapalenia oskrzeli lub płuc, szczególnie u niemowląt, osób starszych i osób z obniżoną odpornością. Objawy są zwykle poważniejsze u dzieci, ponieważ nie wytworzyły one jeszcze odporności na wirusa.

Wirus rozprzestrzenia się głównie metodą kropelkową - podczas kaszlu lub kichania. Zarazić się można więc w ten sam sposób, w jaki zarażamy się grypą czy COVID-19 - przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą lub skażonymi powierzchniami.

Jak pisze "The New York Times" nie ma szczepionki przeciwko hMPV. Istnieje jednak szczepionka przeciwko RSV, a trwają badania nad taką, która mogłaby chronić przed obydwoma wirusami, ponieważ są one podobne. Nie ma też żadnego specjalnego leczenia przeciwwirusowego w kierunku hMPV. Lekarze koncentrują się więc na leczeniu objawów.

"To coś zupełnie innego niż pandemia COVID-19"

Jak pisze "NYT", choć doniesienia z Chin mogą przypominać te z pierwszych dni pandemii COVID-19, a WHO wzywa Chiny do dzielenia się większą ilością informacji, to obecna sytuacja różni się od tej 5 lat temu. I to pod kluczowymi względami. COVID wcześniej był nieznany. Wirus hMPV jest tymczasem znany, zbadany i istnieje powszechna możliwość testowania go. Co więcej, na całym świecie istnieje odporność na tego wirusa - w przypadku COVID-19 nie było jej wcale.

- To coś zupełnie innego niż pandemia COVID-19 - tłumaczy w "Business Insider" Jill Carr, wirusolożka z College of Medicine and Public Health na australijskim Flinders University. - Tamten wirus był zupełnie nowy dla ludzi. Pojawił się w wyniku przeniesienia ze zwierząt, a następnie rozprzestrzenił do poziomu pandemii, ponieważ w społeczności nie było wcześniejszego kontaktu z nim i w związku z tym odporności - dodaje.

Jak konkluduje "The New York Times", w szczycie sezonu zachorowań na hMPV szpitale mogą się zapełniać chorymi, szczególnie dotyczy to oddziałów pediatrycznych - jednak nie przekroczy to możliwości służby zdrowia.

Autorka/Autor:am

Źródło: The New York Times, Business Insider, tvn24.pl