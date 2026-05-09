Orban po przegranych wyborach leci do USA. Wyemigrowali tam już jego córka i zięć Filip Czerwiński

Maciej Warsiński: Viktor Orban zapowiedział, że udaje się w dłuższą podróż do Stanów Zjednoczonych

Węgierskie media piszą, że Viktor Orban planuje latem pobyt w USA, który ma się zbiegać z mundialem (11 czerwca - 19 lipca). Do USA na stałe wyjechali w 2025 roku jego córka Rahel i jej mąż Istvan Tiborcz - jeden z najbogatszych Węgrów. Miało to mieć związek z podjęciem przez nią studiów w tym kraju. Tiborcz wzbogacił się, bo wygrywał przetargi na montaż oświetlenia ulicznego w całych Węgrzech.

- Pytanie, czy wytransferowali również tam swoje majątki, bo mówi się o tym, że to, co z tych kontraktów publicznych, które teraz Magyar oraz Tisza chcą odtajniać, robić wielki audyt i sprawdzić, ile właściwie pieniędzy zostało, mówiąc wprost, ukradzionych - mówił na antenie TVN24 nasz reporter Maciej Warsiński.

Viktor Orban po przegranych wyborach 12 kwietnia zrezygnował z mandatu w parlamencie. Władzę przejęła partia Tisza z Peterem Magyarem na czele, który w sobotę został oficjalnie nowym premierem. Tisza chce rozliczyć polityków Fideszu, który rządził krajem 16 lat.

Rezygnacja Orbana z mandatu sprawia, że nie ma on immunitetu, ale wyjazd z kraju może stanowić próbę ucieczki. - A teraz okazuje się, że tak jak sam zapowiedział, udaje się w dłuższą podróż do Stanów Zjednoczonych - mówił Warsiński.

Czołowy oligarcha Orbana

Najbogatszym Węgrem jest Lornic Meszaros. Według "Forbesa" jego majątek jest wart około 5,2 miliarda dolarów (niecałe 19 miliardów złotych).

- To jest człowiek, który do 2010 roku miał taką małą firmę, która gaz instalowała, a potem nagle zaczął dziwnym trafem wygrywać kontrakty państwowe na budowę dróg, kolei, elektrowni i zaczął się w takim postępie geometrycznym bogacić - opisywał na antenie Warsiński.

W latach 2011-2018 Meszaros był także burmistrzem wsi Felcsut, położonej około 30 kilometrów na zachód od Budapesztu. Rodzina Orbana mieszkała tam przez kilka lat, kiedy przyszły premier był nastolatkiem. - A Meszaros to jest jego przyjaciel z dzieciństwa - tłumaczył nasz reporter.

- Takich przykładów [powiązań oligarchów z Orbanem - red.] jest coraz więcej. Viktor Orban w ten sposób budował sobie otoczenie, które pozwalało mu załatwiać interesy, które miały zatrzymać Fidesz przy władzy na zawsze - ocenił Warsiński. To właśnie te powiązania chcą teraz sprawdzić ludzie Magyara.

