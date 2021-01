"Chuda, czarnoskóra dziewczyna, wychowana przez samotną matkę". Napisała wiersz na inaugurację

Pochodząca z Los Angeles 23-letnia Amanda Gorman podczas inauguracji Joe Bidena i Kamali Harris wygłosiła swój napisany z tej okazji poemat "The Hill We Climb". To najmłodsza poetka, która dostąpiła zaszczytu wystąpienia na ceremonii prezydenckiego zaprzysiężenia. Dołączyła tym samym do grona takich artystów jak Robert Frost, Maya Angelou czy Elizabeth Alexander. W przeszłości wystąpienia poetów towarzyszyły także inauguracjom Johna F. Kennedy'ego, Billa Clintona i Baracka Obamy.

"Wzgórze, na które się wspinamy"

- Bycie Amerykaninem to więcej niż duma, którą dziedziczymy. To przeszłość, w którą wkraczamy i to, jak ją naprawiamy - mówiła. - Nie wrócimy do tego, co było. Kroczymy ku temu, co będzie, ku krajowi zranionemu, ale całemu. Życzliwemu, ale śmiałemu. Zawziętemu i wolnemu - wyliczała. Przemawiając na schodach Kapitolu dwa tygodnie po ataku agresywnego tłumu na symbol amerykańskiej demokracji, Gorman przekonywała, że Amerykanie są wstanie wznieść się ponad nienawiść.