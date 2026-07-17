Świat Kradzieże na plażach. Chorwacka policja ostrzega

Upały w Chorwacji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Zvonimir Barisin/PIXSELL/PAP/EPA

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Policja w Zadarze przekazała, że w ciągu ostatnich kilku dni na miejskich plażach, a także na plażach w rejonie Biogradu na Moru i wyspy Pag miały miejsce liczne kradzieże. Turyści zgłaszali utratę portfeli, toreb, sprzętu elektronicznego, zegarków, okularów i innych przedmiotów osobistych. Inne chorwackie departamenty policji także ostrzegają przed kradzieżami i apelują o zachowywanie większej ostrożności w czasie plażowania.

Jak nie paść ofiarą kradzieży. Policja radzi

Komenda policji w Zadarze radzi między innymi, by nie zabierać na plażę większych sum pieniędzy, cennej biżuterii ani innych wartościowych przedmiotów. Przedstawiła też listę wskazówek, jak zmniejszyć ryzyko kradzieży:

zamykaj drzwi i okna samochodu, jeśli przyjeżdżasz nim na plażę

nie pozostawiaj w pojeździe wartościowych rzeczy w widocznym miejscu

zabieraj na plażę tylko to, co najpotrzebniejsze oraz tyle gotówki, ile rzeczywiście potrzebujesz

nie przechowuj w tym samym miejscu dokumentów tożsamości i pieniędzy

nie pokazuj bez potrzeby pieniędzy ani innych cennych przedmiotów

pilnuj swoich rzeczy cały czas lub pozostawiaj je pod opieką zaufanej osoby

bądź nieufny wobec natarczywych osób oferujących pomoc

Rijeka, miasto w Chorwacji Źródło zdjęcia: Shutterstock

Kradzieże w ostatnim czasie zdarzały się nie tylko w okolicy Zadaru. Alica Rosić Jakupović z komendy policji Żupanii Istryjskiej potwierdziła, cytowana przez "Dnevnik.hr", że także w tym regionie w ostatnich dniach policja odnotowała kilka przypadków kradzieży na plażach.

Aby uniknąć takiego ryzyka, poradziła, że "dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie wartościowych rzeczy oddzielnie, na dnie torby, owiniętych w skarpetki, ręczniki lub podobne przedmioty". - Warto również, aby nie cała rodzina kąpała się jednocześnie. Dobrze byłoby, gdyby ktoś został przy rzeczach lub aby opiekę nad nimi sprawowała zaufana osoba - podkreśliła Jakupović.

Ostrzeżenie wydała też policja w Rijece. Przekazano, że w czerwcu zgłoszono cztery kradzieże na plażach - dwie na wyspie Krk oraz po jednej w Crikvenicy i Mali Lošinj. W pierwszych dwóch tygodniach lipca odnotowano zaś pięć przestępstw tego typu: dwie kradzieże na wyspie Krk, dwie na plażach w Rijece oraz jedną w Opatiji.