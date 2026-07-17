Kradzieże na plażach. Chorwacka policja ostrzega
Policja w Zadarze przekazała, że w ciągu ostatnich kilku dni na miejskich plażach, a także na plażach w rejonie Biogradu na Moru i wyspy Pag miały miejsce liczne kradzieże. Turyści zgłaszali utratę portfeli, toreb, sprzętu elektronicznego, zegarków, okularów i innych przedmiotów osobistych. Inne chorwackie departamenty policji także ostrzegają przed kradzieżami i apelują o zachowywanie większej ostrożności w czasie plażowania.
Jak nie paść ofiarą kradzieży. Policja radzi
Komenda policji w Zadarze radzi między innymi, by nie zabierać na plażę większych sum pieniędzy, cennej biżuterii ani innych wartościowych przedmiotów. Przedstawiła też listę wskazówek, jak zmniejszyć ryzyko kradzieży:
- zamykaj drzwi i okna samochodu, jeśli przyjeżdżasz nim na plażę
- nie pozostawiaj w pojeździe wartościowych rzeczy w widocznym miejscu
- zabieraj na plażę tylko to, co najpotrzebniejsze oraz tyle gotówki, ile rzeczywiście potrzebujesz
- nie przechowuj w tym samym miejscu dokumentów tożsamości i pieniędzy
- nie pokazuj bez potrzeby pieniędzy ani innych cennych przedmiotów
- pilnuj swoich rzeczy cały czas lub pozostawiaj je pod opieką zaufanej osoby
- bądź nieufny wobec natarczywych osób oferujących pomoc
Kradzieże w ostatnim czasie zdarzały się nie tylko w okolicy Zadaru. Alica Rosić Jakupović z komendy policji Żupanii Istryjskiej potwierdziła, cytowana przez "Dnevnik.hr", że także w tym regionie w ostatnich dniach policja odnotowała kilka przypadków kradzieży na plażach.
Aby uniknąć takiego ryzyka, poradziła, że "dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie wartościowych rzeczy oddzielnie, na dnie torby, owiniętych w skarpetki, ręczniki lub podobne przedmioty". - Warto również, aby nie cała rodzina kąpała się jednocześnie. Dobrze byłoby, gdyby ktoś został przy rzeczach lub aby opiekę nad nimi sprawowała zaufana osoba - podkreśliła Jakupović.
Ostrzeżenie wydała też policja w Rijece. Przekazano, że w czerwcu zgłoszono cztery kradzieże na plażach - dwie na wyspie Krk oraz po jednej w Crikvenicy i Mali Lošinj. W pierwszych dwóch tygodniach lipca odnotowano zaś pięć przestępstw tego typu: dwie kradzieże na wyspie Krk, dwie na plażach w Rijece oraz jedną w Opatiji.